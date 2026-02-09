كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة كولومبيا هم تسجيل إصابات في بنجلاديش بفيروس بتيروبين أورثوريوفيروس (PRV) الذي ينتقل عبر الخفافيش لكن لا يرتبط بفيروس نيباه.

وبينما يعرف فيروس نيباه بالمرض القاتل الذي ينتشر عبر خفافيش الفاكهة، كتهديد صحي في بعض مناطق الهند وبنجلاديش، اكتشف الباحثون أدلة على فيروس آخر يدعى فيروس بتيروبين أورثوريوفيروس لدى مرضى أظهر أعراضا حادة مشابهة لأعراض نيباه، رغم أن نتائج فحوصاتهم كانت سلبية لهذا الفيروس المعروف.

وأوضح الباحثون إن هذا الاكتشاف يشير إلى أن فيروسات الخفافيش الخطيرة قد تنتشر بين البشر بسرعة كبيرة، خاصة في المناطق التي تكثر فيها التفاعلات بين الإنسان والخفافيش، وفقا لـ "ndtv".

اكتشاف فيروس خفي: ماذا تقول الدراسة؟

حلل الباحثون عينات سريرية مخزنة لخمسة مرضى في بنجلاديش اشتبه في إصابتهم بفيروس نيباه بسبب أعراض مثل الحمى والصداع والقيء والإرهاق واضطرابات عصبية، إلا أن نتائج الفحوصات لفيروس نيباه جاءت سلبية.

وباستخدام تقنيات الجينوم المتقدمة وتحديد تسلسل التقاط الفيروس (VCS)، تمكن العلماء من تحديد المادة الوراثية لفيروس Pteropine orthoreovirus (PRV) في هذه العينات، وتمكنوا أيضا من تنمية الفيروس الحي في المختبر، ما يؤكد حدوث إصابة نشطة بالفيروس لدى المرضى.

وينتمي فيروس PRV إلى عائلة من الفيروسات المعروفة بانتقالها عبر الخفافيش، والتي سجلت سابقا في الغالب لدى الحيوانات أو مرتبطة بأمراض بشرية خفيفة في مناطق أخرى من العالم.

كما أن الفيروس قد يسبب أعراضا خطيرة لدى البشر، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والدماغ، وقد لا يكتشف باستخدام اختبارات نيباه القياسية فقط.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدوى فيروس نيباه تتسم بمعدل وفيات مرتفع (40-75%)، ويمكن أن تنتقل عبر الخفافيش أو الطعام الملوث أو الاتصال المباشر بين الأشخاص.

ويزداد خطر تفشي فيروس نيباه بشكل خاص خلال فصل الشتاء وأوائل الربيع، حيث تتغذى خفافيش الفاكهة على عصارة نخيل التمر الخام، وهي غذاء موسمي أساسي وقد تلوثها بلعابها أو بولها.

الآثار المترتبة على الهند والدول الأخرى

تعد الدول المجاورة لبنجلاديش، كالهند ونيبال وميانمار وبوتان، بيئات معرضة لانتقال الأمراض الحيوانية المنشأ من الخفافيش.

نصائح مهمة يجب اتباعها وأخرى تجنبها

-تجنب استخدام عصارة نخيل التمر الخام إلا إذا تمت معالجتها أو غليها بشكل صحيح، وخاصة في المناطق التي تتواجد فيها الخفافيش.

-الذهاب إلى المستشفى فورا بعد ظهور أعراض مثل الحمى، والصداع الشديد، والقيء، والتشوش الذهني ومشكلات التنفس إذا تعرضت للخفافيش أو تناولت طعاما ملوثا بالخفافيش.

