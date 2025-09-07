كيف تؤثر المحليات الصناعية على الذاكرة والقدرات الإدراكية؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من روسيا إن استهلاك المحليات الصناعية بإفراط قد يؤدي إلى تراجع القدرات الإدراكية.

واعتمد الباحثون في الدراسة على أكثر من 12 ألف شخص بالغ، وقارنوا الأداء الإدراكي بين من تناولوا كميات كبيرة وصغيرة من المحليات الاصطناعية.

وأوضحت الدراسة أن استهلاك كميات كبيرة من المحليات الاصطناعية يعادل حوالي 191 ملليجرام يوميا، أي ما يعادل علبة واحدة من المشروبات الغازية، بينما تشير الكميات القليلة إلى حوالي 20 ملليجرام يوميا.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا جرعات عالية من المحليات أدى ذلك إلى الإصابة بتدهور الذاكرة والكلام والتفكير، وفقا لـ "Naukatv".

ولوحظ التأثير الأكبر بين المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والأشخاص المصابين بالسكري.

ومن بين المواد الشائعة التي تم تناولها: الأسبارتام، والسكرالين، وأسيسلفام البوتاسيوم، والإيريثريتول، والزيليتول، والسوربيتول، وتوجد هذه المواد في المشروبات الغذائية والزبادي.

مادة الإريثريتول الموجودة في المحليات الصناعية قد تسبب ارتفاع مستويات الإجهاد التأكسدي وضعف الدورة الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.

أما مادة "السكرالوز" أثرت على منطقة ما تحت المهاد (الهايبوتلاموس) في الدماغ المسؤولة عن التحكم في الشهية، مما أدى إلى زيادة النشاط في المناطق المرتبطة بالدوافع ومعالجة المعلومات الحسية.

اقرأ ايضا:

لماذا يُعد البصل غذاءً خارقًا لجسمك؟

احرص عليها.. نوع فاكهة صديق للقلب من الدرجة الأولى

صديق العين.. لن تتخيل فوائد هذا الخضار على صحة الجسم

لن تصدق.. 5 أطعمة ترفع هرمون السعادة في جسدك