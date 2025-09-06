لماذا يُعد البصل غذاءً خارقًا لجسمك؟

كتبت- نرمين ضيف الله

البصل، هذا المتوافر في كل مطبخ، هو أكثر من مجرد إضافة نكهية للأطباق.

إنه غني بمركبات نباتية وفوائد صحية تغذي الجسم بطرق عديدة من دعم القلب إلى حماية العظام والوقاية من الالتهابات.

في التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفوائد وفق لما جاء في "Cleveland Clinic".

مضادات أكسدة قوية ومركبات مضادة للالتهاب

يحتوي البصل على مركبات مثل الكيرسيتين (quercetin) ومضادات أكسدة متعددة تحارب الجذور الحرة وتقلّل الالتهاب.

السلالات الملونة منه خاصة الأحمرتزخر بهذه العناصر، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسرطان.

دعم القلب وضبط ضغط الدم والكوليسترول

الكرسيتين ومركبات الكبريت الموجودة في البصل تساعد على خفض ضغط الدم، التحكم في الكوليسترول، وتعزيز الدورة الدموية. قد تساهم هذه الخصائص في حماية القلب والوقاية من أمراضه.

تحسن كثافة العظام

تناول البصل بانتظام يرتبط بتحسن كثافة العظام وراحة في الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على الألياف ومركبات تحفّز البكتيريا النافعة في الأمعاء.