احرص عليها.. نوع فاكهة صديق للقلب من الدرجة الأولى

كتبت- نرمين ضيف الله

عصير الجوافة بلونه الزاهي ومذاقه المميز هو أكثر من مجرد استمرار لطقوس صحبة الصيف إنه مشروب طبيعي غني بعناصر غذائية فريدة.

فوائد الجوافة الصحية وفق "Healthline".

يقوي المناعة ويحمي الجلد

عصير الجوافة هو مصدر ممتاز لفيتامين C، إذ يحتوي على كمية أكبر منه مقارنة بالبرتقال ما يزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى، ويساهم في تحسين صحة الجلد عبر دعم إنتاج الكولاجين.

يدعم صحة القلب وتحكّم نسبة السكر

الجوافة، سواء العصير أو أوراقها، تحمل تركيبة مدروسة بفيتامينات، ألياف، وبوتاسيوم تساعد في خفض ضغط الدم وتنظيم الكوليسترول، كما تساهم في ضبط نسبة السكر بالدم وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

يدعم الهضم ويعزز صحة القلب

عصير الجوافة غني بالألياف والمركبات النباتية التي تحفز حركة الأمعاء، وتساهم في التغلب على الإمساك، في حين يعمل البوتاسيوم على تحسين أداء القلب وضبط نبضاته.