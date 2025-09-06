لن تصدق.. 5 أطعمة ترفع هرمون السعادة في جسدك

كتبت- نرمين ضيف الله:

عندما نتحدث عن السعادة، نحن لا نعني لحظات البهجة وحدها، هناك أطعمة بسيطة يومية تساهم فعلاً في تحفيز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين، وتُشعرنا بالراحة والرضى.

في هذا التقرير، نستعرض 5 من أبرز هذه الأطعمة وفق ما جاء في "إنديا تايم"، "هيلث لاين".

الشكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة (بنسبة كاكاو 70 ٪ فأكثر) تحتوي على مركبات تحفّز الدماغ على إطلاق السيروتونين والإندورفين—وهما هرمونان قويّان للسعادة.

إلى جانب ذلك، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تدعم الأداء الذهني العام.

المكسرات والبذور (مثل اللوز والجوز)

هذه الأصناف غنية بتركيبات مثل التريبتوفان والمغذيات التي تساهم في إنتاج السيروتونين. وكذلك، توفر دهوناً صحية تساعد في استقرار المزاج.

السبانخ والخضروات الورقية الداكنة

تحتوي السبانخ مثلًا على حمض الفوليك (فيتامين B9)، الذي أسهم نقصه في تقليل إنتاج السيروتونين وربطه بأعراض الاكتئاب. لذا، تُعدّ هذه الخضراوات خيارًا ذكيًا لتحسين المزاج.

الأسماك الدهنية (مثل السلمون)

الأسماك الدهنية مثل السلمون مصدرًا مهمًا لأحماض أوميجا-3 الداعمة لصحة الدماغ، وفيتامين D الذي يساعد في تنشيط إنتاج السيروتونين.

التوت بأنواعه

التوت غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، وهي عناصر تعزز صحة الدماغ وتساعد في تنشيط مستقبلات السيروتونين، مما ينعكس مباشرة على السعادة الداخلية.