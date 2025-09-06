إعلان

لن تصدق.. 5 أطعمة ترفع هرمون السعادة في جسدك

04:00 ص السبت 06 سبتمبر 2025

فوائد تناول الشكولاتة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:

عندما نتحدث عن السعادة، نحن لا نعني لحظات البهجة وحدها، هناك أطعمة بسيطة يومية تساهم فعلاً في تحفيز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين، وتُشعرنا بالراحة والرضى.

في هذا التقرير، نستعرض 5 من أبرز هذه الأطعمة وفق ما جاء في "إنديا تايم"، "هيلث لاين".

الشكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة (بنسبة كاكاو 70 ٪ فأكثر) تحتوي على مركبات تحفّز الدماغ على إطلاق السيروتونين والإندورفين—وهما هرمونان قويّان للسعادة.

إلى جانب ذلك، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تدعم الأداء الذهني العام.

المكسرات والبذور (مثل اللوز والجوز)

هذه الأصناف غنية بتركيبات مثل التريبتوفان والمغذيات التي تساهم في إنتاج السيروتونين. وكذلك، توفر دهوناً صحية تساعد في استقرار المزاج.

السبانخ والخضروات الورقية الداكنة

تحتوي السبانخ مثلًا على حمض الفوليك (فيتامين B9)، الذي أسهم نقصه في تقليل إنتاج السيروتونين وربطه بأعراض الاكتئاب. لذا، تُعدّ هذه الخضراوات خيارًا ذكيًا لتحسين المزاج.

الأسماك الدهنية (مثل السلمون)

الأسماك الدهنية مثل السلمون مصدرًا مهمًا لأحماض أوميجا-3 الداعمة لصحة الدماغ، وفيتامين D الذي يساعد في تنشيط إنتاج السيروتونين.

التوت بأنواعه

التوت غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، وهي عناصر تعزز صحة الدماغ وتساعد في تنشيط مستقبلات السيروتونين، مما ينعكس مباشرة على السعادة الداخلية.

فوائد تناول الشكولاتة هرمون السعادة أطعمة ترفع هرمون السعادة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025