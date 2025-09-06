مرض جديد يصيب المواشي.. و5 خطوات لاختيار لحوم آمنة وصحية

كتب – محمود عبده:

ظهرت مؤخرا عترة جديدة من مرض الحمى القلاعية تعرف باسم "SAT1"، أثارت قلقا واسعا في أوساط المربين والأطباء البيطريين نظرا لما تشكله من تهديد مباشر للثروة الحيوانية.

وفي تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن الخطورة تكمن في غياب المناعة الطبيعية لدى المواشي ضد هذه العترة، مما يجعل التحصين الوقائي أمرا ضروريا للحد من انتشار العدوى وتقليل الخسائر الاقتصادية في قطاع الإنتاج الحيواني.

وأشار إلى أن هذه السلالة لا تشكل خطرا على صحة الإنسان، إلا أن تأثيرها السلبي يبرز بوضوح على صحة المواشي، إذ تسبب انخفاضا ملحوظا في إنتاج الألبان واللحوم، فضلا عن ارتفاع معدلات النفوق بين صغار العجول، والتي قد تصل إلى 10% في بعض الحالات.

5 خطوات لاختيار لحوم آمنة وصحية

فيما يلي خمس خطوات بسيطة وعملية تساعدك على اختيار اللحوم السليمة والآمنة للاستهلاك:

1- التحقق من اللون الطبيعي للحوم

اختر اللحمة ذات اللون المناسب لنوعها:

- اللحم البقري: لونه أحمر فاتح أو مائل إلى الغامق قليلا.

- اللحم الضأن: لونه وردي مائل للاحمرار.

- اللحم الفاسد: يميل لونه إلى الرمادي أو الأخضر، ما يشير إلى التلف.

2- فحص الرائحة

ينبغي أن تكون اللحمة الطازجة عديمة الرائحة أو ذات رائحة خفيفة، أما وجود رائحة كريهة أو حمضية فهو دليل على فسادها.

3- اختبار الملمس

يفضل أن تكون اللحمة متماسكة ومطاطية عند الضغط عليها، ولا تلتصق بالأصابع، واللحوم اللزجة أو الطرية جدا قد تكون غير طازجة.

4- التأكد من مصدر اللحمة

اشتر اللحوم من محال مرخصة أو حاصلة على شهادات صحية، ويفضل وجود ختم بيطري واضح على الذبيحة أو العبوة، كدليل على خضوعها للفحص.

5- مراقبة ظروف العرض والتخزين

ينبغي حفظ اللحوم في درجات حرارة مناسبة "بين 0 و4 درجات مئوية"، ومغلفة بطريقة صحية.

تجنب اللحوم المعروضة في أماكن مكشوفة أو بدون تبريد.

