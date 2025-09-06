3 خضروات سحرية تقوي الذاكرة وتحافظ على تركيزك

كتبت- نرمين ضيف الله:

بعض الخضراوات التي نستخدمها يوميًا في مطبخنا يمكن أن تصبح صديقة للذاكرة إذا تم تناولها بشكا صحي.

في التقرير التالي نستعرض 3 خضراوات تمتلك هذه القوة القدرة وفق "Health"، "Mayo Clinic".

السبانخ والخضروات الورقية الداكنة

السبانخ من الخضروات الورقية غنية بالفيتامينات (مثل K وC) وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة.

هذه التركيبة تدعم الذاكرة من خلال تقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم إلى المخ، مما يساعد في حماية خلايا الدماغ وتعزيز قدرتها على العمل بفعالية.

البنجر (البنجر الأحمر)

يحتوي البنجر على مركب النترات الطبيعي الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية، ليصل الدم المؤكسج بشكل أفضل إلى الدماغ.

هذا الانسياب الدقيق يعزّز الأداء المعرفي والتركيز، ويخدم الذاكرة بشكل فعّال، خاصة عند تقدمنا في السن.

الكرنب

الكرنب غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، ويساهم في حماية العقل من التلف الناجم عن الجذور الحرة والعمر.