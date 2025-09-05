كتبت- شيماء مرسي

توفيت الإعلامية عبير الأباصيري إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وصرحت وزارة الصحة في بيان لها أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي في 27 أغسطس 2025، وكانت تعاني من اضطراب في الوعي ونقص في نسبة الأكسجين وهبوط حاد في الدورة الدموية.

وفور وصولها تم وضعها على جهاز الأكسجين، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك أشعة مقطعية على المخ والصدر، والتي أظهرت عدم وجود جلطة بالمخ، كما تم وضعها على جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي لدعم التنفس.

ومع استمرار تدهور حالتها، تم نقلها إلى جهاز تنفس صناعي مع إعطائها أدوية داعمة للدورة الدموية.

وفي الساعة 2:30 صباح اليوم التالي، وبناء على طلب أسرتها تم نقلها عبر إسعاف مجهز بصحبة طبيب مرافق تم توفيره من قبل الأسرة على مسؤوليتها.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أسباب وأعراض هبوط الدورة الدموية، وفق ما كشف موقع "clevelandclinic".

الأعراض

ألم العضلات عند المشي.

الإحساس بالوخز

شحوب لون البشرة.

برودة أصابع اليدين والقدمين.

الخدر.

ألم الصدر.

التورم.

الأوردة المنتفخة.

أسباب ضعف الدورة الدموية

التدخين: تؤدي المواد الكيميائية إلى إتلاف الأوعية الدموية، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم: عندما يضغط الدم بقوة على جدران الأوعية الدموية، فقد يضعفها، مما يصعب مرور الدم عبرها.

تصلب الشرايين: تتراكم اللويحات التي تحتوي على الدهون والكوليسترول داخل الشرايين، مما يحد من تدفق الدم.

مرض السكري: وجود كمية كبيرة من الجلوكوز في الدم يمكن أن يضر الأوعية الدموية.

الخثار الوريدي العميق: يقوم جسمك بتكوين جلطة دموية في ساقك، مما يقلل من تدفق الدم.

الانسداد الرئوي: تنقسم جلطة دموية في ساقك وتنتقل إلى رئتك، مما يمنع الدم من الوصول إلى رئتك.

مرض الشرايين الطرفية: تؤدي اللويحات الموجودة داخل الشرايين الطرفية إلى تقليل كمية الدم التي تصل إلى ساقيك وقدميك.

دوالي الأوردة: عندما يرتفع ضغط الدم، قد يلحق الضرر بجدران وصمامات الأوردة، وقد يتدفق الدم داخل الدوالي في الاتجاه الخاطئ.

السمنة: يمكن أن تؤدي السمنة إلى تعرضك لخطر الإصابة بمشكلات طبية تؤدي إلى إبطاء تدفق الدم، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول.

العلاج

قد يطلب الطبيب منك إجراء عملية جراحية لفتح الشرايين المسدودة (قسطرة الأوعية الدموية).

وإزالة الجلطة الدموية ووضع مرشح الوريد الأجوف الذي يمنع جلطات الدم من الوصول إلى الرئتين وإغلاق أو إزالة الدوالي.

