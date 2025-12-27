إصابة 4 طلاب في حادث تصادم بطريق أسيوط الزراعي

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب أربعة طلاب، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق أسيوط - منفلوط الزراعي، بالقرب من مدخل قرية الحواتكة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة، تبين تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم (3498 ي س ص) بسيارة ربع نقل، التي لاذت بالفرار عقب وقوع الحادث.

وأسفر التصادم عن إصابة كل من: محمود بكر جعفر (17 عامًا)، طالب بكلية التجارة، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وهدى فلفل صابر (20 عامًا)، طالبة بكلية التربية، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، ومحمد رضا علي مفتاح (18 عامًا)، طالب بكلية التجارة، بسحجات وكدمات متفرقة، وسامح مصطفى أمين (18 عامًا)، طالب بكلية التجارة، بسحجات وكدمات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.