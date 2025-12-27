الباذنجان خضار شهير في المطابخ حول العالم، لكنه يمتلك أيضًا فوائد صحية عديدة.

إدراجه في النظام الغذائي يمكن أن يعزز صحة القلب، يحافظ على مستويات السكر، ويدعم الجهاز الهضمي.

فوائد الباذنجان وفق "Healthline".

غني بمضادات الأكسدة ويحمي الخلايا

الباذنجان يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الأنثوسيانين التي تُساعد في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلّل من مخاطر الأمراض المزمنة المرتبطة بالإجهاد التأكسدي.

يدعم صحة القلب ويقلّل مخاطر الأمراض القلبية

الألياف والمركبات النباتية في الباذنجان قد تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين وظائف الأوعية الدموية، مما يعزز صحة القلب ويقلّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مع مرور الوقت.

يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم

الباذنجان غنيًا بالألياف التي تبطئ امتصاص السكر في الدم، وهذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر مستقرة، وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يسعون للسيطرة على جلوكوز الدم.

يساهم في إدارة الوزن وصحة الجهاز الهضمي

الباذنجان قليل السعرات وعالي الألياف، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، كما أن الألياف تدعم حركة الأمعاء وتحسّن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.