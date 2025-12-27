وفاة المخرج داوود عبدالسيد.. وزوجته تنعيه

رحل عن عالمنا المخرج داوود عبدالسيد، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت زوجته كريمة كمال خبر وفاة داوود عبدالسيد، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي داوود عبدالسيد".

ويعد داوود عبدالسيد من مواليد 23 نوفمبر 1946 وحصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967، وبدأ العمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام أهمها (الأرض) ليوسف شاهين، و(الرجل الذي فقد ظله) لكمال الشيخ، و (أوهام الحب) لممدوح شكري.

وقدم العديد من الأفلام التسجيلية أهمها (وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم 1976)، و(العمل في الحقل 1979)، و(عن الناس والأنبياء والفنانين 1980)، وأخرج فيلم (الصعاليك)، فيلم (أرض الخوف)، و (رسائل البحر).