إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت والسكر واستقرار الذهب

كتب : دينا خالد

02:32 م 27/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفاض أسعار الدواجن، والحديد، واللحوم، والفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم السبت 27-12-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع الزيت والسكر واللحوم في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

بعد القفزة التاريخية.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم انخفاض أسعار الدواجن استقرار الذهب ارتفاع أسعار البيض أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاع الزيت والسكر أسعار الأسماك سعر الذهب اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| وفاة المخرج داوود عبدالسيد
فلوس وكروت دعائية.. الداخلية تضبط شبكات شراء الأصوات بالدوائر الملغاة | صور