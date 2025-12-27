انخفاض أسعار الدواجن، والحديد، واللحوم، والفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم السبت 27-12-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع الزيت والسكر واللحوم في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

بعد القفزة التاريخية.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟