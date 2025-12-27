تفاصيل 8 قرارات للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال 2025

كتبت- منال المصري:

خلال 2025 حسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 8 مرات وسط تغير اتجاه لجنة السياسة النقدية.

ولأول مرة منذ 4 سنوات ونصف خفض البنك المركزي سعر الفائدة 7.25% على 5 مرات لتهبط من مستوياتها القياسية إلى 20% للإيداع و21% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي.

جاء ذلك بعد انخفاض معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر بعد أن وصل إلى مستوى قياسي 38% في سبتمبر 2023.

قبل تحول المركزي إلى سياسة نقدية مرنة تشدد في رفع أسعار الفائدة من مارس 2022 إلى مارس 2024 بنسبة 19% بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية، بفعل انخفاض سعر الجنيه.

تفاصيل 8 قرارات للبنك المركزي لحسم سعر الفائدة خلال 2025.

20 فبراير: أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

27 أبريل: خفض سعر الفائدة 2.25% إلى 25% للإيداع و26% للإقراض

22 مايو: خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

10 يونيو: تثبت سعر الفائدة دون تغيير.

28 أغسطس: خفض سعر الفائدة 2% إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

2 أكتوبر: خفض سعر الفائدة 1% إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

20 نوفمبر: ثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

25 ديسمبر: خفض سعر الفائدة 1% إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.