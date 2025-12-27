إعلان

تفاصيل 8 قرارات للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال 2025

كتب : منال المصري

01:13 م 27/12/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

خلال 2025 حسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 8 مرات وسط تغير اتجاه لجنة السياسة النقدية.

ولأول مرة منذ 4 سنوات ونصف خفض البنك المركزي سعر الفائدة 7.25% على 5 مرات لتهبط من مستوياتها القياسية إلى 20% للإيداع و21% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي.

جاء ذلك بعد انخفاض معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر بعد أن وصل إلى مستوى قياسي 38% في سبتمبر 2023.

قبل تحول المركزي إلى سياسة نقدية مرنة تشدد في رفع أسعار الفائدة من مارس 2022 إلى مارس 2024 بنسبة 19% بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية، بفعل انخفاض سعر الجنيه.

تفاصيل 8 قرارات للبنك المركزي لحسم سعر الفائدة خلال 2025.

20 فبراير: أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

27 أبريل: خفض سعر الفائدة 2.25% إلى 25% للإيداع و26% للإقراض

22 مايو: خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

10 يونيو: تثبت سعر الفائدة دون تغيير.

28 أغسطس: خفض سعر الفائدة 2% إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

2 أكتوبر: خفض سعر الفائدة 1% إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

20 نوفمبر: ثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

25 ديسمبر: خفض سعر الفائدة 1% إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري سعر الفائدة معدل التضخم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فلوس وكروت دعائية.. الداخلية تضبط شبكات شراء الأصوات بالدوائر الملغاة | صور