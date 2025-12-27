وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل مشروع دولة

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد أحد أهم مشروعات الدولة الاستراتيجية في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت لها استثمارات ودعمًا كبيرين لضمان التوسع في تطبيقها بجميع محافظات الجمهورية، سواء في مراحلها الأولى أو الثانية، مع الاستعداد حاليًا للمرحلة الثالثة، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح وزير الصحة، خلال كلمته باحتفالية "يوم الوفاء"، اليوم السبت، أن العمل داخل المنظومة الصحية يتم وفق آليات دقيقة ومعقدة، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في توفير الاحتياجات اليومية لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية.

وأكد أن هذه العملية تتطلب جهدًا كبيرًا وتكلفة مرتفعة لضمان توافر الخدمة الطبية بالكفاءة والجودة المطلوبة في جميع المحافظات والمستشفيات.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن هيئة الدواء المصرية تضطلع بدور أساسي في تنظيم صناعة الدواء وضمان توافره ومنع حدوث أي نقص في الأصناف المختلفة، من خلال متابعة يومية وتعاون مستمر مع الوزارة لتلبية احتياجات القطاع الصحي والمجتمع ككل، إلى جانب التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وقطاعات الطب الوقائي لضمان توفير غذاء وشراب آمنين، بما يطمئن المواطن على سلامة المياه والأغذية المتداولة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد على أن المبادرات الرئاسية في المجال الصحي تحقق نجاحات ملموسة بفضل الجهود المتكاملة للفريق الطبي في المحافظات والوحدات الصحية، مؤكدًا أن المنظومة الصحية لا يمكن أن تنجح دون العمل الجماعي لكافة عناصر الفريق الطبي، الذي يضم أطباء وتمريضًا وصيادلة وفنيين وإداريين.

ولفت الوزير، إلى أن التكامل بين جميع هذه الأطراف هو الضمان الحقيقي لاستمرار تطوير الخدمات الصحية وتحقيق أهداف الدولة في الارتقاء بصحة المواطن المصري.

