"عرض وحيد".. رئيس بتروجيت يكشف لمصراوي مصير حامد حمدان

كشف سامح مبروك، نادي مجلس إدارة نادي بتروجيت، مستجدات مستقبل الفلسطيني حامد حمدان، لاعب الفريق، بعد صراع الأهلي والزمالك لضمه.

ويوجد صراع الأهلي وبيراميدز لضم حامد حمدان، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما يوجد اتفاق سابق بين إدارتي الزمالك وبتروجيت على انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء، في يناير، بعد فشل إتمام الصفقة في أغسطس الماضي.

وقال سامح مبروك لمصراوي: "لم نتلقى أي عرض رسمي لضم حامد حامد، والعرض الحالي والوحيد هو الاتفاق مع الزمالك، والأولوية حتى الآن للزمالك".

