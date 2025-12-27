مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

"عرض وحيد".. رئيس بتروجيت يكشف لمصراوي مصير حامد حمدان

كتب : محمد عمارة

11:51 ص 27/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان (2)
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان باحتفالات منتخب فلسطين عقب مباراة سوريا
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان (1)
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف سامح مبروك، نادي مجلس إدارة نادي بتروجيت، مستجدات مستقبل الفلسطيني حامد حمدان، لاعب الفريق، بعد صراع الأهلي والزمالك لضمه.

ويوجد صراع الأهلي وبيراميدز لضم حامد حمدان، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما يوجد اتفاق سابق بين إدارتي الزمالك وبتروجيت على انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء، في يناير، بعد فشل إتمام الصفقة في أغسطس الماضي.

وقال سامح مبروك لمصراوي: "لم نتلقى أي عرض رسمي لضم حامد حامد، والعرض الحالي والوحيد هو الاتفاق مع الزمالك، والأولوية حتى الآن للزمالك".

اقرأ أيضًا:

زكي عبد الفتاح يتوقع المرشحين الأقوى للأدوار النهائية بكأس أمم أفريقيا (خاص)

محمد هاني يعتذر بعد طرده أمام جنوب أفريقيا

"قصص متفوتكش".. أزمة بين شوبير وأديب.. وتأهل منتخب مصر لثمن نهائي الأمم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامد حمدان بتروجيت مصير حامد حمدان الأهلي انتقال حامد حمدان للأهلي انتقال حامد حمدان للزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان