البسلة خضار صغيرة ولذيذة، تحتوي على فوائد صحية عديدة، إدراجها في النظام الغذائي يدعم صحة القلب، التحكم بالسكر، المناعة، ويساهم في الهضم وبناء العضلات.

5 فوائد غير متوقعة للبازلاء وفق "NDTV Health".

غنية بالبروتين والألياف لدعم الجسم

البسلة من المصادر النباتية الممتازة للبروتين والألياف، ما يساعد الجسم على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويدعم بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، كما يساهم في تحسين حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي.

تساهم في الحفاظ على صحة القلب

الاحتواء العالي للألياف والمعادن مثل البوتاسيوم يساعد على تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويعزز صحة الأوعية الدموية.

تساعد في التحكم بمستوى السكر في الدم

البسلة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض وتحتوي على ألياف وبروتين يُبطئان امتصاص السكر في الدم، وهذا يساعد على منع ارتفاعات حادة في مستوى الجلوكوز، وهو أمر مفيد لمن يريد التحكم في سكر الدم أو الوقاية من مرض السكري.

تعزز المناعة وتقلل الالتهابات

البسلة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C والكاروتينات، وهذه المواد تساهم في تعزيز الجهاز المناعي وتقليل الالتهابات في الجسم، ما يدعم الصحة العامة ويحمي الخلايا من الضرر.