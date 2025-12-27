الجزر خضار ملون وطازج، يحتوي على فوائد صحية عديدة، إدراجه في النظام الغذائي يدعم صحة العين، القلب، اللثة، ويساعد في التحكم بالوزن بشكل طبيعي.

أبرز فوائد الجزر وفق "هيلث لاين".

تحسين صحة العينين

الجزر غني بالبيتا كاروتين الذي يتحوّل في الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر أساسي للحفاظ على صحة العينين وتحسين الرؤية الليلية وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر.

تعزيز صحة القلب

الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في الجزر تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية، ما يقلّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم صحة الأسنان واللثة

مضغ الجزر الطازج يحفز إنتاج اللعاب، مما يساعد على تنظيف الأسنان وتقليل تراكم البكتيريا، كما أن احتوائه على فيتامين C يدعم صحة اللثة ويحميها من الالتهابات.

المساعدة في التحكم بالوزن

الجزر منخفض السعرات وغني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلّل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة، مما يدعم إدارة الوزن بشكل صحي.