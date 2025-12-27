مقاومة الإنسولين هي حالة يفقد فيها الجسم قدرته على الاستجابة بشكل طبيعي لهرمون الإنسولين، مما يؤدي إلى اضطراب في مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب، ويمكن للنظام الغذائي أن يكون أداة فعالة في السيطرة على هذه الحالة وتحسين استجابة الجسم للإنسولين.

الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة

تصنف الحبوب الكاملة ككربوهيدرات معقدة، وتستغرق عملية هضمها وقتًا أطول، تساعد هذه العملية البطيئة على الحد من ارتفاع سكر الدم، تصنف أطعمة مثل دقيق الشوفان والأرز البني وخبز القمح الكامل كمنتجات من الحبوب الكاملة، وفقا لموقع clevelandclinic.

الأسماك

أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تقلل من مقاومة الأنسولين، فالعديد من أنواع الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3، من المصادر الجيدة سمك السلمون والرنجة.

البروتينات الخالية من الدهون

يحسن البروتين الموجود في اللحوم الخالية من الدهون أو المنتجات النباتية مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم، تشمل خيارات اللحوم الدواجن (مثل الدجاج والديك الرومي) وقطع لحم البقر.

الخضراوات غير النشوية

حاول ملء نصف طبقك بالخضراوات الطازجة، مثل البروكلي والجزر والقرنبيط والخضراوات الورقية ومجموعة متنوعة من الفلفل، هذه الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على إبطاء عملية الهضم، مما يسهم في استقرار مستوى السكر في الدم .

الفواكه

الفاكهة المثالية لنظام غذائي لمقاومة الأنسولين غنية بالألياف، ولها مؤشر سكري منخفض، وهو مقياس لتأثير الطعام على سكر الدم، من الأمثلة التفاح، وأنواع التوت المختلفة (مثل التوت الأزرق، والتوت الأسود، والفراولة).

الفاصوليا والبقوليات

تعد أنواع مختلفة من الفاصوليا والبقوليات من بين الأطعمة التي تحتوي على أعلى نسبة من الألياف، يعد هذا أمرًا جيدًا لمقاومة الأنسولين.

