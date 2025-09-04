كتبت- أسماء مرسي:

خلال ظهوره في برنامج “كلام نواعم”، المذاع عبر قناة MBC، كشف الفنان كريم فهمي عن إصابته باضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه، موضحًا تأثير هذا الاضطراب على حياته اليومية.

وفيما يلي أبرز الأعراض والأسباب المرتبطة باضطراب فرط الحركة، وفقًا لموقعي Health وCleveland Clinic:

أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه:

• قلة التركيز وتشتيت الانتباه

من أبرز أعراض الاضطراب فقدان القدرة على التركيز بسهولة؛ حيث يجد المصابون صعوبة في متابعة المهام أو إتمامها، بالإضافة إلى صعوبة إنجاز المهام في الوقت المطلوب وضعف التركيز في المحادثات.

• ضعف التنظيم وإدارة الوقت

يميل المصابون إلى سوء تنظيم حياتهم اليومية نتيجة عدم قدرتهم على ترتيب أولوياتهم أو تخصيص وقت كافٍ لمهام محددة، ويؤثر ذلك سلبًا على أدائهم في العمل أو الدراسة، ويجعلهم عرضة للارتباك ونسيان المواعيد والالتزامات.

• النسيان المتكرر

النسيان يصبح سلوكًا يوميًا لدى المصابين بهذا الاضطراب؛ إذ ينسون المهام البسيطة والمواعيد وحتى الأسماء، كما يقومون أحيانًا بأفعال غير مناسبة أو محرجة نتيجة ضعف التركيز.

• الاندفاعية والانفعالات السريعة

يتصرف المصابون بشكل اندفاعي ومفاجئ، ما يُربك من حولهم؛ فقد يقاطعون الحديث، يتسرعون في اتخاذ القرارات دون تفكير، أو يتصرفون بعفوية زائدة تؤثر على علاقاتهم الاجتماعية والمهنية.

• النظرة السلبية للذات

يعاني كثيرون من انخفاض في تقدير الذات، ويشعرون بالفشل المتكرر سواء في العمل أو في الحياة الاجتماعية.

أسباب اضطراب فرط الحركة:

• الأسباب الوراثية والتباين العصبي

تشير الدراسات إلى أن ADHD حالة وراثية تنتقل عبر العائلات؛ حيث يولد الطفل مع تغيّرات جينية تؤثر على نمو الدماغ ووظائفه، خاصة في الفص الأمامي المسؤول عن “الانتباه الموجَّه”، أي القدرة على التركيز على ما لا يثير اهتمامه.

• خلل في آليات الانتباه

يعاني المصابون من ضعف في الانتباه الموجَّه، ما يجعلهم يبذلون جهدًا كبيرًا للتركيز على المهام الروتينية. وعلى العكس، يمتلكون انتباهًا تلقائيًا قويًا يسمح لهم بالتركيز الشديد على الأنشطة التي تثير اهتمامهم، مثل الألعاب أو الهوايات، فيما يُعرف بـ “التركيز المفرط”.

عوامل الخطر المرتبطة بفرط الحركة وتشتّت الانتباه:

• الجينات القابلة للتأثر

بعض الأشخاص يولدون بجينات تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بـ ADHD، لكن لا تظهر الأعراض إلا عند تفاعل هذه الجينات مع عوامل بيئية محفِّزة.

• العوامل البيئية

تشمل أبرز العوامل البيئية التي تزيد من خطر الإصابة:

• التعرّض للسموم أثناء الحمل، مثل الكحول أو الرصاص.

• انخفاض الوزن عند الولادة بشكل ملحوظ.

• الولادة المبكرة.

