هناك علامة غير تقليدية قد تنذر بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وترتبط مباشرة بخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، حسبما ذكر الدكتور أحمد البدري، استشاري القلب والباطنة.

وقال البدري، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن بعض المرضى المصابين بارتفاع الكوليسترول يعانون من انبعاث روائح جسدية غريبة، لا سيما من الفم أو الجلد، وهي نتيجة لتراكم الدهون في مجرى الدم، وتأثيرها على عملية التمثيل الغذائي.

وأوضح أن الروائح غير المعتادة قد تكون ناتجة عن تراكم المركبات الدهنية المؤكسدة، والتي تفرز في العرق أو تسبب رائحة فم كريهة غير مفسّرة حتى مع الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة.

وأضاف أنه في بعض الحالات، يشكو المرضى من رائحة تشبه الزنخ أو الزيوت القديمة، وهي ليست بالضرورة مرتبطة بمشكلة في الجهاز الهضمي، لكنها قد تكون إشارة بيولوجية إلى خلل في مستويات الدهون بالدم.

وأشار إلى أن الكوليسترول الضار يمكن أن يتراكم بصمت في جدران الشرايين، دون أن يسبب أعراضا واضحة، ما يجعل هذه الإشارات الجسدية البسيطة، مثل التغير في الرائحة، بمثابة تحذير مبكر يستوجب الانتباه والفحص.

ونصح بضرورة إجراء تحليل دوري للدهون الثلاثية ومستوى الكوليسترول، خاصة لدى من يعانون من السمنة أو لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب، مشددا على أهمية تبني نمط حياة صحي يتضمن التغذية المتوازنة، وتجنب الدهون المشبعة، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

اقرأ أيضا:

أبرز فيروسات أثارت الجدل في 2025.. احذر هذه الأعراض

الإنفلونزا الخارقة تضرب بريطانيا.. أعراض مفاجئة وتحذيرات من العدوى السريعة

عدو القلب.. تقليل نوع واحد من الدهون قد ينقذك من الجلطة

احذر الجفاف.. 7 إشارات تنبهك لنقص الماء في جسمك

أعشاب تدمر الكلى وأخرى تحميها.. "توخى الحذر قبل التناول"