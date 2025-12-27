أفضل 9 مشاهد يمكن رصدها في سماء الليل خلال موسم 2025-2026 (صور)

رصدت السماء الشتوية في نصف الكرة الشمالي هذا الموسم فرصا رائعة لمراقبة النجوم والكواكب باستخدام المناظير حيث تكون الليالي طويلة والهواء باردا والنجوم تبدو أكثر سطوعا مقارنة بالصيف.

ويعد رصد النجوم بالعين المجردة ممتعا لكن تجربة المنظار تكشف عمقا جديدا للسماء مع طبقات من النجوم والتجمعات النجمية والسدم التي قد لم تكن تعرف بوجودها.

سحر علم الفلك بالمنظار

رفع المنظار نحو السماء يمنح شعورا طبيعيا ومريحا بينما ترى أكثر بكثير مما تراه بالعين المجردة وكل ما تحتاجه هو معطف دافئ وزاوية مظلمة ويدين ثابتتين ومنظار جيد مثل 7x50 أو 8x42 أو 10x50 لرصد طبقة ثانية من السماء الشتوية بسهولة.

ألوان نجم الشعرى اليمانية

نجم الشعرى اليمانية في كوكبة الكلب الأكبر هو ألمع نجم في السماء ويتميز بتنوع ألوانه فرغم أنه نجم أبيض مزرق إلا أنه يتلألأ بألوان قوس قزح بسبب انكسار الضوء في الغلاف الجوي للأرض توجيه المنظار نحوه يكشف لوحة بديعة من الألوان.

أفضل أوقات رصد الكواكب والقمر

أفضل وقت لرصد كوكب المشتري هو عند وضع التقابل حيث تكون الأرض بين الكوكب والشمس مما يجعل المشتري أقرب إلى الأرض ومضاء بالكامل في 10 يناير 2026 سيصل المشتري إلى وضع التقابل، إذ يمكنك رؤية أقماره الأربعة الجاليلية أوروبا وكاليستو وجانيميد وإيو باستخدام منظار ثنائي العدسة 8x42 أو 10x42 أو 10x50.

وبالنسبة للقمر رغم أن البعض يفضل رؤيته مكتملا إلا أن طور التربيع الأول يقدم أفضل المناظر للظلال على سطح القمر، حيث تظهر الفوهات والوديان والجبال بوضوح يمكن رصد هذه التفاصيل باستخدام أي منظار ثنائي العدسة بقوة تكبير 10x ويمتد الرصد من الغسق حتى منتصف الليل.