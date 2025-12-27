مجلس جامعة القاهرة يناقش رسالة دكتوراه لباحثة متوفاة لهذا السبب

وافق مجلس جامعة القاهرة على انعقاد مناقشة شرفية للطالبة سلوى محمود حنفي محمد -رحمها الله- المقيدة بدرجة الدكتوراه تخصص (فلسفة التربية الفنية) بكلية التربية النوعية للعام الجامعي 2018/2017، والتي وافتها المنية؛ تكريمًا على مجهودها في القسم العلمي للتربية الفنية قسم أشغال معادن.

جاء ذلك خلال عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري بقاعة أحمد لطفي السيد، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والبحثية والتنموية.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على إجراء التعديلات على مقترح تدشين زمالة كلية الإعلام في تخصصات قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية. ووافق أيضًا على بعض التعديلات على بنود اللائحة الداخلية للدراسات العليا المحدثة بالمعهد القومي للأورام، واستيفاء الملاحظات على لائحة برنامج الدبلوم والماجستير المهني في (الإعلام البيئي- الإعلام الرياضي) بكلية الإعلام؛ بناء على توصية رئيس اللجنة المشكلة من لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

