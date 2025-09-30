بعد تصريح دينا المثير للجدل.. هل الرقص علاج للاكتئاب؟



أثارت الراقصة دينا جدلاً بتصريحها حول الدور العلاجي للرقص، مؤكدة أن عدداً من الأطباء النفسيين باتوا يرسلون لها حالات تعاني من الاكتئاب ليخضعوا لجلسات علاجية قائمة على الرقص، وذلك خلال حوارها في برنامج “بتوقيت الشمس”.



والعلاج بالرقص أو ما يُعرف بـ Dance/Movement Therapy (DMT) أصبح بالفعل من المجالات المعترف بها في الطب النفسي. ووفقًا للموقع الطبي Psychology Today، يساعد هذا النوع من العلاج على تحسين المزاج، وتخفيف التوتر، والتقليل من أعراض القلق والاكتئاب من خلال الدمج بين الحركة الجسدية والتعبير العاطفي.



تشير الدراسات المنشورة في American Dance Therapy Association إلى أن ممارسة الرقص بشكل علاجي تساهم في تعزيز تقدير الذات، وتحفيز الدماغ على إفراز هرمونات السعادة مثل “الإندورفين”، مما يجعل التجربة ذات أثر مزدوج على الجسد والعقل.



1. تخفيف الاكتئاب والقلق والتوتر



• تحليل تجميعي شمل 28 تجربة عشوائية وجد أن التدخلات الراقصة تقلل من أعراض الاكتئاب (بحجم تأثير متوسط إلى كبير)، وأيضًا من القلق والتوتر، خصوصًا عند ممارسة الرقص بانتظام (حوالي 150 دقيقة أسبوعيًا).



• جلسات العلاج بالحركة والرقص أظهرت نتائج إيجابية في تحسين المزاج وزيادة الميل إلى النشاط، مقارنة بأشخاص لم يمارسوا أي نشاط مشابه.



2. تحسين القدرات المعرفية والنفسية



• الرقص يعزز الذاكرة، والانتباه، والتفكير لدى كبار السن، ويساعد في تأخير تدهور القدرات الإدراكية المرتبط بالعمر.



• في بعض الحالات، يُستخدم الرقص لتحسين صورة الجسد والقبول بالذات، مما يفيد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في تقدير الذات أو اضطرابات الأكل.



3. التعبير غير اللفظي والتحرّر العاطفي



• الرقص يتيح للناس التعبير عن مشاعرهم الداخلية التي قد يصعب عليهم البوح بها بالكلمات، سواء كان ألمًا أو حزنًا أو فرحًا.



• في حالات الصدمات النفسية (trauma)، يساعد الرقص على استعادة الاتصال بالجسد وتخفيف الاستجابات الجسدية والنفسية المرتبطة بالصدمة.



4. تقوية المرونة النفسية والتنظيم العاطفي



• العلاج بالرقص يعلّم الأشخاص ملاحظة مشاعرهم والتعامل معها بشكل صحي، وهو أمر مهم لمرضى الاكتئاب والقلق.



• كما يعزز الثقة بالنفس، ويحسن الصورة الذاتية، ويقوي شعور الانتماء من خلال التفاعل الجماعي في الفصول أو الجلسات.



5. الحالات التي يُستخدم فيها الرقص كعلاج



تشمل:

• الاكتئاب الشديد أو المعتدل



• اضطرابات القلق والتوتر النفسي



• اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

• تحسين الحالة النفسية لمرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان أو أمراض القلب أو الأعصاب



• دعم الأفراد الذين فقدوا التماسك الجسدي أو الوعي بالجسد بعد إصابات أو تجارب نفسية صعبة



كيف يعمل العلاج بالرقص عمليًا؟



• تُقام الجلسات مع معالج مختص (Dance Movement Therapist) يُصممها بحيث تشمل حركات تعبيرية، إيقاع، وموسيقى، وأحيانًا رقصًا مرتجلاً.

• تُمارس الجلسات بشكل دوري (أسبوعيًا أو أكثر) للحصول على نتائج ملموسة ومستدامة.



• البيئة الآمنة والتفاعل الاجتماعي عنصران أساسيان لتحفيز المشاركين على الاستمرار.



• غالبًا يُدمج العلاج بالرقص مع طرق علاجية أخرى مثل العلاج بالكلام أو العلاج المعرفي السلوكي (CBT) لتعزيز النتائج.

