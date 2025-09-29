5 أعراض "غير مؤلمة" تدل على سرطان الأمعاء.. يجهلها كثيرون

كشف جاك أوجدن طبيب الأورام البريطاني أن التغيرات في حركات الأمعاء مثل الإسهال المستمر والدم في البراز، هي علامات واضحة تدل على الإصابة بسرطان الأمعاء.

وبالرغم من ذلك يوجد 5 علامات تحذيرية "خفية" أخرى غالبا ما يتم تجاهلها، وهو ما نكشفه لكم وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأول علامة يتم تجاهلها عادة هي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والذي يمكن أن يظهر على شكل إرهاق غير مبرر أو شحوب الجلد أو ضيق في التنفس.

كما أن فقر الدم هو حالة عندما لا يمتلك الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لضخ الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

ويمكن أن يسبب أيضا أعراض مثل ألم الصدر وخفقان القلب والصداع والدوخة.

ويرجع ذلك إلى أن الأورام يمكن أن تنزف، مما يسبب فقدان الحديد والتهاب ينتج بروتين يتداخل مع امتصاص الحديد.

وبالمثل، فإن الإمساك أو الإسهال، أو ملاحظة براز أضيق فجأة دون سبب واضح، هي علامة أخرى خفية سهلة التجاهل لسرطان الأمعاء.

وأضاف أوجدن أن البراز الرقيق يمكن أن يكون مؤشرا على وجود ورم يعيق القولون مما يجعله يضغط على البراز إلى شكل أرق.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن فقدان الوزن دون تغيير النظام الغذائي أو ممارسة المزيد من التمارين الرياضية قد تشير إلى هذه الإصابة بهذه الحالة.

وفي كثير من الأحيان يمكن أن يحدث فقدان الوزن هذا بسبب زيادة الطلب الأيضي وفقدان الشهية والأورام التي تمنع امتصاص العناصر الغذائية.

ويعتبر الانتفاخ وعدم الشعور بالراحة في البطن هي العلامة الخفية الرابعة للسرطان.

وهذا قد يظهر على شكل تشنج مستمر أو الشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الطعام.

وحذر من أن العلامة الخامسة هي وجود دم في البراز، وهو ما لا يكون واضحا دائما كما قد يبدو.

كما إن الدم قد يكون داكن اللون أو مخفيا ولا يمكن اكتشافه إلا من خلال اختبار البراز.

وإذا كان لون البراز أحمر داكنا أو أسود، فقد يكون ذلك علامة على حدوث نزيف أعلى الأمعاء بسبب السرطان.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الدم الأحمر الفاتح هو في أغلب الأحيان ناتج عن البواسير، المعروفة أيضا باسم البواسير.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ينصح أي شخص يعاني من هذه الأعراض لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر باستشارة الطبيب فورا.

ويمكن أن تحدث أعراض سرطان الأمعاء أيضا بسبب حالات أخرى مثل متلازمة القولون العصبي، ولكن من المهم إجراء الفحص حتى يمكن اكتشاف المرض في أقرب وقت ممكن.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول



