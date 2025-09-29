تناوله صباحا فقط.. مشروب بسيط يدعم الكبد ويطرد السموم من الجسم

لا يحتاج تنظيف الجسم من السموم إلى وصفات معقدة أو أنظمة صارمة، وقد يبدأ بكوب واحد تمسكه في يدك كل صباح، فيه مشروب يبدو بسيطا في مكوناته، لكنه يقدم دعما حقيقيا للكبد، حارس الجسم الأول، ويمنحه دفعة قوية لمواجهة السموم المتراكمة.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول كوب من الماء الدافئ الممزوج بعصير الليمون الطازج صباحًا على معدة فارغة، يعد من العادات الصحية البسيطة التي تساهم في دعم وظائف الكبد وتعزيز قدرة الجسم على التخلص من السموم.

وأوضح صلاح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذا المشروب يساعد على تحفيز إفراز العصارة الصفراوية، التي تلعب دورا رئيسيا في عملية الهضم وتكسير الدهون، كما يُسهم في تنشيط الكبد وتعزيز قدرته على إزالة الفضلات والمواد الضارة من مجرى الدم.

وأضاف أن الليمون يحتوي على فيتامين C ومركبات الفلافونويد التي تدعم المناعة وتحفز الإنزيمات الكبدية، مشيرا إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين صحة الكبد.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بعدم الإفراط في تناول هذا المشروب، والاكتفاء بكوب واحد يوميا صباحا، محذرا من تناوله على معدة فارغة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة مثل الحموضة أو القرحة، إذ قد يسبب تهيجا في بعض الحالات.

