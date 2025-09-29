تأثيرات على جسمك لا تتوقعها عند تناول الفول بالبصل الأخضر

يُعد الفول بالبصل الأخضر من أكثر الوجبات الشعبية المحبوبة على مائدة الإفطار، لكن المفاجأة أن هذا المزيج البسيط يحمل فوائد مذهلة وتغيرات غير متوقعة في جسمك عند تناوله بانتظام، وفقًا لما قال الدكتور أحمد صلاح.

1- يوازن السكر في الدم ويحافظ على الشبع لفترات طويلة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، الفول مصدر غني بالألياف والبروتين النباتي، ما يجعله من أفضل الأطعمة للحفاظ على مستوى السكر في الدم.

وعند تناوله مع البصل الأخضر، الذي يحتوي على مركبات الكبريت، يتعزز عمل الإنسولين الطبيعي في الجسم، مما يمنع ارتفاع السكر بعد الأكل.

2- يقوّي المناعة ويحارب الالتهابات

وأكد من خلال تصريحاته لمصراوي، البصل الأخضر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين، والتي تعمل على مكافحة البكتيريا والفيروسات وتقليل الالتهابات في الجسم.

ومع البروتين النباتي في الفول، يتحول الطبق إلى درع طبيعي يحميك من نزلات البرد وأمراض الشتاء.

3- يعزز صحة الدماغ والمزاج

الفول يحتوي على مادة الفوليدوبـا (L-Dopa)، وهي المادة الخام التي يصنع منها الجسم هرمون الدوبامين المسؤول عن السعادة والتركيز.

وعند دمجه مع البصل الأخضر الغني بحمض الفوليك، يتحسن تدفق الدم إلى المخ، ما يدعم الذاكرة والمزاج والطاقة الذهنية.

4- ينشّط الكبد ويحسّن الهضم

يساعد البصل الأخضر على تنشيط إنزيمات الكبد وتنقية الجسم من السموم، بينما ألياف الفول تحفّز حركة الأمعاء وتحسّن الهضم.

هذا المزيج الطبيعي يعمل كـ"منظف داخلي" للجسم، خصوصًا عند تناوله صباحًا مع القليل من زيت الزيتون.

وأختتم صلاح:" رغم فوائدهما الكبيرة، يُنصح بعدم الإفراط في تناول الفول يوميًا لمرضى القولون أو الذين يعانون من الانتفاخات، كما يُفضّل إزالة الطبقة الخارجية للبصل لمنع تهيّج المعدة".

