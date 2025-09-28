دراسة: فحص الثدي المنتظم يقلل خطر الإصابة بالسرطان

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من من معهد كارولينسكا في السويد أن النساء اللواتي يتجاهلن الفحص المبكر لسرطان الثدي قد يكنّ أكثر عرضة للوفاة بسبب المرض، ما يقلل احتمال اكتشاف الأورام في مراحلها المبكرة.

ويستخدم الفحص بالأشعة السينية كوسيلة فعالة لاكتشاف سرطان الثدي في مراحله المبكرة، مما يرفع من فرص الشفاء والبقاء على قيد الحياة.

وحلل الباحثون بيانات نحو نصف مليون امرأة تلقين دعوة للفحص الأول بين عامي 1991 و2020، وتمت متابعة حالتهن حتى 25 عاما.

وكشفت النتائج أن 32% من النساء اللاتي لم يحضرن الفحص الأول لم يحضرن الفحوصات اللاحقة غالبا، وكن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي في مراحل متقدمة مقارنة بالنساء اللاتي التزمن بالفحص، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسجلت الدراسة أن معدل الوفاة بين النساء اللواتي تخلفن عن الفحص الأول بلغ 9.9 حالة وفاة لكل 1000 امرأة خلال 25 عاما، مقابل 7 حالات بين من حضرن الفحص، مشيرة إلى أن هذا الفارق لم يكن نتيجة زيادة في عدد الإصابات، إذ كان معدل الإصابة بالمرض مماثلا في المجموعتين، وإنما يعود السبب إلى التأخر في التشخيص.

وأشار الباحثون إلى أن "خطر الوفاة من سرطان الثدي لدى اللواتي لم يحضرن الفحص الأول كان أعلى بنسبة 40% مقارنة بمن حضرن، على مدى 25 عاما"، موضحين أن السبب الرئيسي هو التأخر في التشخيص.

وأكدوا أن الالتزام بالفحص الأول بالأشعة السينية يمثل "استثمارا طويل الأمد في صحة وسلامة المرأة"، إذ يمكن أن يكون حاسما في الوقاية من مضاعفات سرطان الثدي.

لذا فإن الفحص هو الوسيلة الأكثر فعالية لاكتشاف سرطان الثدي مبكرا، ما يزيد من فرص الشفاء.

