عدوى أعراضها صامتة قد تقلل خصوبة الرجال

كشف الدكتور أرتور بوجاتريوف أخصائي المسالك البولية الروسي أن بعض الأمراض المنتقلة جنسيا يمكن أن تظل كامنة لفترة طويلة، مما يقلل من خصوبة الرجال وفرص الإنجاب بشكل ملحوظ.

وحذر من أن الميكوبلازما والميورة هما من أخطر مسببات الأمراض التي تؤثر على الخصوبة.

وبالإضافة إلى تسببهما في التهاب مزمن يضعف إنتاج الحيوانات المنوية السليمة، فإنهما تلتصقان بعنق الحيوانات المنوية معا، مما يحد بشكل كبير من قدرتها على الحركة.

كما أن مرض السيلان، الذي لا يصاحبه دائما إفرازات قيحية مميزة، ما يؤدي إلى تجاهل الكثيرين لأعراضه، مع أنه يسبب ندوب وانسدادات بعد الالتهاب ويؤثر على جودة الحيوانات المنوية بطريقة مشابهة للكلاميديا، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأشار أيضا إلى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) حيث أنه يمكن أن يضعف خصوبة الرجال، إذ يرتبط بالحيوانات المنوية ويقلل من حركتها حتى دون ظهور أورام حليمية.

اقرأ أيضا:

7 أخطاء ابتعد عنها إذا تعرض شخص للإغماء بسبب الحرارة.. أبرزها تجنب السوائل

بتحب الشطة والأطعمة الحارة؟ هذا ما يحدث لجسمك عند تناولها يوميًا

نملة تحول حياة سيدة إلى جحيم.. وطبيب عيون ينهي معاناتها بعد 3 أيام

ما أسباب وأعراض تشنجات الساق الليلية؟

لن تتوقع.. هذا ما استخرجه أطباء من معدة شابة تركية (صور)