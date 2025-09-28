إعلان

عدوى أعراضها صامتة قد تقلل خصوبة الرجال

كتب : مصراوي

05:00 ص 28/09/2025

صورة تعبيرية

كشف الدكتور أرتور بوجاتريوف أخصائي المسالك البولية الروسي أن بعض الأمراض المنتقلة جنسيا يمكن أن تظل كامنة لفترة طويلة، مما يقلل من خصوبة الرجال وفرص الإنجاب بشكل ملحوظ.

وحذر من أن الميكوبلازما والميورة هما من أخطر مسببات الأمراض التي تؤثر على الخصوبة.

وبالإضافة إلى تسببهما في التهاب مزمن يضعف إنتاج الحيوانات المنوية السليمة، فإنهما تلتصقان بعنق الحيوانات المنوية معا، مما يحد بشكل كبير من قدرتها على الحركة.

كما أن مرض السيلان، الذي لا يصاحبه دائما إفرازات قيحية مميزة، ما يؤدي إلى تجاهل الكثيرين لأعراضه، مع أنه يسبب ندوب وانسدادات بعد الالتهاب ويؤثر على جودة الحيوانات المنوية بطريقة مشابهة للكلاميديا، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأشار أيضا إلى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) حيث أنه يمكن أن يضعف خصوبة الرجال، إذ يرتبط بالحيوانات المنوية ويقلل من حركتها حتى دون ظهور أورام حليمية.



