محمد رشاد: 83 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي الـ57

كتب : مصراوي

03:27 م 12/01/2026
    معرض القاهرة الدولي الـ57 (3)
    معرض القاهرة الدولي الـ57 (2)

تصوير محمود بكار:

أكد الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يأتي في وقت صعب على المستوى الإقليمي، في لحظة لم تشهدها الأمة العربية من قبل.

وقال "رشاد": نرى حرص الناشر العربي على المشاركة في كل المعارض العربية وأهمها معرض القاهرة، مؤكدًا زيادة أعداد الناشرين وعدد الدول المشاركة في هذه الدورة إلى 83 دولة.

وتابع أن معرض القاهرة هو الأكثر إقبالًا في العالم العربي، موجهًا الشكر لوزارة الثقافة لجهودها في إنجاح المعرض.

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة الثقافة للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، باعتبارها دولة ضيف شرف المعرض في دورته الحالية، والدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فضلًا عن ممثل مركز مصر للمعارض الدولية، وقيادات وزارة الثقافة، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للمعرض.

وقد بدأت وقائع المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي حول تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتناول المؤتمر الإعلان عن ملامح الدورة الجديدة للمعرض، ومحاورها الثقافية والفكرية، والبرنامج المهني المصاحب، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بجمهور الأطفال والشباب، وبرامج الندوات واللقاءات الفكرية، وأسماء أبرز الضيوف والمشاركين من مصر والعالم.

معرض القاهرة الدولي الـ57 محمد رشاد وزارة الثقافة

