لسانك مرآة جسمك.. مؤشرات صامتة تكشف مشاكل الجهاز الهضمي

هل نظرت يوما إلى لسانك باعتباره أداة تحذير من أمراض قد تكون خفية؟ يبدو أن الأمر أكثر جدية مما نتصور، إذ يكشف لون اللسان وطبقته عن إشارات مبكرة لمشاكل صحية داخلية، خاصة المرتبطة بالجهاز الهضمي.

لسانك مرآة جسمك

ووفقا لموقع Gazeta.Ru، أوضحت الدكتورة يوليا زابولوتسكايا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في عيادة SM، أن اللسان يعد مرآة دقيقة لحالة الجسم الداخلية، حيث يمكن أن تعكس تغيراته البصرية خللا في عدد من الأعضاء الحيوية، خصوصا المعدة والمرارة والأمعاء.

وأشارت زابولوتسكايا إلى أن اللسان السليم يجب أن يكون وردي اللون، بلا طبقات واضحة، ولا يعاني من جفاف أو تغيرات هيكلية، وأي انحراف عن هذا الشكل قد يكون إشارة أولية يجب عدم إغفالها.

ماذا تعني الطبقة البيضاء أو الرمادية؟

بحسب الطبيبة، فإن الطبقة البيضاء أو الرمادية الخفيفة في الصباح قد تكون أمرا طبيعيا ناتجا عن جفاف الفم أثناء النوم.

لكن إذا كانت الطبقة سميكة وواضحة، فقد تشير إلى التهاب المعدة أو الاثني عشر أو حتى قرحة المعدة، وأحيانا إلى عدوى فطرية داخل الفم أو الجهاز الهضمي.

اللون الأصفر.. تحذير من المرارة؟

وأضافت أن الطبقة الصفراء على اللسان قد تكون مؤشرا على مشاكل في المرارة أو ارتجاع المعدة إلى المريء "الارتجاع المريئي"، وهي حالة شائعة بين المدخنين الذين يعانون من خلل في وظائف الجهاز الهضمي العلوي.

احذر اللسان الأحمر اللامع

ومن العلامات اللافتة أيضا، اللسان الأحمر اللامع والمصقول، الذي قد يشير إلى نقص في فيتامين B12، وهو ما يعد سمة مميزة لحالات التهاب المعدة الضموري، وهي حالة مزمنة تتطلب تدخلا طبيا مبكرا.

أعراض لا يجب تجاهلها

تلفت زابولوتسكايا الانتباه إلى علامات أخرى تشمل التقرحات، التآكلات، آثار الأسنان على الجوانب، وتغيرات في حجم أو شكل الحليمات "النتوءات الصغيرة على سطح اللسان".

ورغم أن هذه التغيرات لا تعد وسيلة تشخيصية مؤكدة، فإنها قد تشير إلى وجود اضطراب يستحق الفحص الطبي.

متى تزور الطبيب؟

تؤكد الطبيبة أن اللسان قد يظهر علامات تحذيرية مهمة، لكنها لا تعني بالضرورة وجود مرض خطير.

ومع ذلك، توصي بعدم تجاهل أي تغيير يدوم لأكثر من أسبوع، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الألم، اضطرابات في الهضم، أو فقدان الشهية.

