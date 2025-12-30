لماذا يُعد العنب كنزًا صحيًا؟.. 5 فوائد غير مذهلة

العنب من الفواكه الغنية بالماء والفيتامينات والمعادن، إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما يمنحه فوائد صحية متعددة للجسم والبشرة، ويجعله خيارًا مثاليًا ضمن أي نظام غذائي متوازن، وفقًا لما ذكره موقع Cleveland Clinic.

دعم المناعة والوقاية من الأمراض

بفضل محتواه المرتفع من فيتامين C ومضادات الأكسدة، وعلى رأسها مركب الريسفيراترول، يساعد العنب على تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى. كما تسهم مركبات أخرى مثل الكاتيكينات، والكيرسيتين، والأنثوسيانين في تقليل الالتهابات، ودعم الوقاية من بعض أنواع السرطان عبر الحد من نمو الخلايا غير الطبيعية.

صحة القلب وضبط ضغط الدم

يمتاز العنب بانخفاض نسبة الصوديوم وارتفاع محتواه من البوتاسيوم، ما يساعد على خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب. وتشير دراسات إلى أن تناوله بانتظام قد يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الكلي والضار (LDL)، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين التحكم في سكر الدم

يمتلك العنب مؤشرًا جلايسيميًا منخفضًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال. كما يساعد الريسفيراترول على تحسين حساسية الجسم للإنسولين وتقليل الإجهاد التأكسدي، وهو ما قد يسهم في خفض مخاطر الإصابة ببعض أمراض الدماغ، مثل الزهايمر وباركنسون.

تأخير علامات الشيخوخة

يحتوي العنب على فيتامين K ومعادن مهمة، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، التي تدعم صحة العظام. كما يُعرف الريسفيراترول بدوره في تنشيط الجينات المرتبطة بإطالة العمر والمساعدة في تأخير ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

ترطيب الجسم وتحسين النوم

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، يساعد العنب على ترطيب الجسم، كما يحتوي على الميلاتونين الطبيعي الذي قد يسهم في تحسين جودة النوم، خاصة عند تناوله كوجبة خفيفة في المساء.