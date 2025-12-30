ليست كلها آمنة.. أعشاب تخفض ضغط الدم وأخرى ترفعه بشكل خطير

يلجأ الكثير من المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى الأعشاب باعتبار إنها آمنة، وبالرغم من أن بعضها يسهم في خفض ضغط الدم، لكن هناك أعشاب أخرى يؤدي تناولها بكثرة إلى ارتفاع الضغط ومشكلات صحية خطيرة.

وكشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحاته لـ "مصراوي" الأعشاب التي تسبب ارتفاع ضغط الدم.

الأعشاب التي تساعد على خفض ضغط الدم

الكركديه

من أشهر المشروبات التي تساعد على خفض ضغط الدم وتوسيع الأوعية الدموية، لكن من الأفضل تناولها من دون سكر.

الثوم

يساعد على تحسين مرونة الشرايين وتقليل مقاومة الدم، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

غني بمركبات مضادة للأكسدة، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

بذور الكتان

مصدر ممتاز للأوميجا 3، ما يساعد على تقليل الالتهاب وتحسين ضغط الدم عند تناوله بانتظام وبكميات معتدلة.

البابونج

يقلل التوتر والقلق، ما يسهم في خفض ضغط الدم.

الأعشاب التي ترفع مستويات ضغط الدم إذا تم تناولها بإفراط

العرقسوس

من أخطر الأعشاب على مرضى الضغط، وذلك لأن الإفراط يؤدي إلى احتباس الصوديوم والماء وارتفاع الضغط بشكل واضح.

الجنسنج

يساعد على زيادة النشاط والدورة الدموية، لكن تناوله بجرعات عالية يرفع الضغط خصوصا عند مرضى القلب.

إكليل الجبل (الروزماري)

يعد آمنا عند استخدامه بكميات بسيطة في الطعام، لكن تركيزاته العالية قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

الإفيدرا

كانت تستخدم في التخسيس، لكنها معروفة بتأثيرها الخطير في رفع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب.

النارنج

تحتوي هذه العشبة على مواد منبهة ترفع مستويات ضغط الدم.