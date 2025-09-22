لماذا لا يجب شرب الكابتشينو بعد 11 صباحا؟

كتب – سيد متولي

كشف طاه إيطالي شهير، يدعى جينو داكامبو، أن الكابتشينو لا يجب شربه بعد الساعة 11 صباحا، ما أثار جدلا واسعا بين المتابعين على الإنترنت.

وفجر الطاه البالغ من العمر 48 عاما، والمشهور ببرامج الطبخ وكتبه، القاعدة غير المكتوبة في ثقافة القهوة الإيطالية في فيديو عبر تيك توك، محققا أكثر من 2.4 مليون مشاهدة.

وقال داكامبو: "بالنسبة للإيطالي، هناك وقت للكابتشينو ووقت للإسبريسو"، مشيرا إلى أن "الإسبريسو يمكن تناوله طوال اليوم، خاصة بعد الغداء أو العشاء".

وعزا السبب الحقيقي إلى عدم تناول بعض الإيطاليين للكابتشينو بعد الساعة الـ11 إلى أن الحليب الموجود في الكابتشينو يبطئ الهضم بعد الوجبات، أما الكافيين الموجود في الاسبريسو يعزز الدورة الدموية ويساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، لذا لا ضرر من تناوله بعد الوجبات أو طوال اليوم.

وأشار داكامبو إلى أن القهوة بالحليب، مثل الكابتشينو، مثالية للإفطار مع المعجنات، لكن تناولها بعد الوجبات قد يترك شعورا بالثقل والانتفاخ، لذا أكد أن توقيت تناولها حاسم، وشربها بعد الساعة 11 صباحا غير مناسب.

وأثار تصريح داكامبو جدلا بين المتابعين على وسائل التواصل، حيث سخر البعض قائلين: "لا يمكن شرب الحليب بعد العشاء، لكن تيراميسو مسموح"، بينما أكد آخرون أنهم لا يتبعون قواعد أي بلد: "آكل وأشرب ما أريد وقتما أريد".