عامل رئيسي يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة نيويورك العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

وعادة ما تظهر أعراض سرطان البنكرياس في مراحل متأخرة، مثل اصفرار الجلد وبياض العين والحكة وفقدان الوزن أو الشهية والإمساك أو الانتفاخ.

واستخدم الباحثون بيانات من دراستين مستمرتين شملتا 900 مشارك أمريكي، ضمن دراسة الوقاية من السرطان التابعة للجمعية الأمريكية للسرطان ودراسة فحص سرطان البروستات والرئة والقولون والمبيض.

وقام الباحثون بجمع عينات لعاب من المشاركين بعد تطهير أفواههم، ثم راقبوهم لنحو تسع سنوات لرصد أي حالات سرطان، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وأجرى الباحثون مقارنة بين الحمض النووي للبكتيريا والفطريات الموجود في عينات لعاب من 445 مريضا بسرطان البنكرياس، مقابل 445 مشاركا لم يصابوا بالمرض، مع التحكم في عوامل الخطر المعروفة مثل التدخين والعمر والعرق.

وأدى هذا التحليل إلى تحديد مجموعة من الكائنات الدقيقة التي قد ترتبط بخطر الإصابة بالسرطان.

وحدد الباحثون 24 نوع من البكتيريا والفطريات التي إما زادت أو قللت من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

ووجدوا أن ثلاث بكتيريا مرتبطة بالسرطان مسبقا تسبب التهاب اللثة، ما قد يؤدي إلى تلف عظام الفك والأنسجة المحيطة بالأسنان، وأن هذه الميكروبات الضارة زادت خطر الإصابة بالسرطان أكثر من ثلاث مرات.

كما اكتشف الباحثون لأول مرة أن نوعا من الخميرة يسمى "كانديدا"، الموجود طبيعيا على الجلد وفي الجسم، قد يلعب دورا في سرطان البنكرياس. ومن خلال تقييم تركيب ميكروبات الفم لكل مشارك، طور العلماء أداة تقديرية لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

أهمية الوقاية ونمط الحياة

تشير التقديرات إلى أن التدخين والسمنة يسهمان بشكل كبير في خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، بنسبة تصل إلى 22% للتدخين و12% للسمنة. كما يؤكد العلماء أن النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني المنتظم والحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يقلل من المخاطر بشكل عام.

البنكرياس ووظيفته في الجسم

البنكرياس عضو بيضاوي الشكل يقع خلف المعدة ويبلغ طوله حوالي 25 سم. ويقوم بإنتاج الإنزيمات الهاضمة التي تساعد في تحويل الطعام إلى عناصر غذائية، إضافة إلى تنظيم إفراز الهرمونات المهمة مثل الإنسولين، ما يجعله عضوا أساسيا في الجهاز الهضمي والغدد الصماء.

التحديات التشخيصية

يُشخص معظم المرضى في مراحل متأخرة، ما يقلل من فرص البقاء على قيد الحياة. وعند اكتشاف المرض مبكرا، يعيش حوالي نصف المرضى لمدة عام على الأقل، أما إذا انتشر خارج البنكرياس، فلا يعيش سوى واحد من كل عشرة مرضى.

اقرأ أيضا:

دون خلل في الكبد.. حسام موافي يكشف سببا شائعا وراء ارتفاع الصفراء في الدم"

علامات خفية في الأظافر قد تكشف إصابتك بمرض قاتل

هذا ما يحدث لشرايين القلب عند شرب الماء المثلج – مفاجأة

أصيبت به كيت ماكينون.. علامات تكشف الإصابة بـ"اللسان الجغرافي"

4 فوائد مذهلة لتناول كوب من القرفة لصحة الجسم