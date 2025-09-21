إعلان

بعد وفاة سائق أوبر في مدينة نصر.. أعراض قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

05:30 م الأحد 21 سبتمبر 2025

أزمة قلبية

كتب – أحمد الضبع:

سادت حالة من الحزن بين أسرة وأصدقاء الشاب إسلام ناصر 35 عاما، سائق أوبر، بعد وفاته داخل سيارته أثناء عمله في منطقة مدينة نصر، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمود رمضان، استشاري أمراض القلب، إن السكتة القلبية قد تحدث بشكل مباغت حتى لدى الشباب الذين لا يعانون من مشاكل صحية واضحة، موضحا أن هناك بعض الأعراض التحذيرية التي يجب الانتباه إليها.

أبرز أعراض السكتة القلبية

وأوضح "رمضان" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ هناك بعض الأعراض التي قد تنذر بالإصابة بأزمة قلبية مفاجئة، منها ضيق التنفس غير المبرر، الذي قد يكون مؤشرا على خلل في القلب، خاصة إذا حدث في أوقات الراحة.

وبين أن الشعور بألم أو ضغط في الصدر متقطع، قد يظهر ويختفي، ويصاحبه أحيانا دوار أو إغماء نتيجة اضطراب ضربات القلب، إلى جانب عدم انتظام ضربات القلب سواء كانت سريعة أو بطيئة على نحو غير معتاد، وأيضا الإرهاق المستمر، والإحساس بالتعب والإجهاد دون سبب واضح قد يعكس مشكلة قلبية كامنة.

وأكد ضرورة عدم إهمال هذه العلامات، خصوصًا إذا تكررت، مشددا على أهمية مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص الدورية، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب.

