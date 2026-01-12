"هاتفك في خطر".. تحذيرات لمستخدمي آيفون بسبب تحديث iOS 26

حذرت تقارير تقنية حديثة من أن تأخير مستخدمي هواتف آيفون تثبيت تحديث iOS 26 يعرض أجهزتهم لمخاطر إلكترونية حقيقية.

ورفض بعض المستخدمين الترقية بدافع عدم الرغبة في استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence أو التغيير في واجهة Liquid Glass الجديدة، غير مدركين أن هذا الرفض قد يترك الهواتف عرضة لهجمات خبيثة تهدد بياناتهم وأداء أجهزتهم.

تحديث آبل الجديد

ولم يكن التحديث الأخير مجرد تحسينات شكلية، بل جاء لمعالجة ثغرات حرجة في محرك المتصفح WebKit، سبق استغلالها في هجمات واقعية، لكن ملايين المستخدمين ما زالوا يمتنعون عن الترقية، مما يضاعف المخاطر على أجهزتهم رغم التحذيرات المستمرة من خبراء الأمن الرقمي.

وأصدرت أبل نهاية عام 2025 تحديث iOS 26.2 لمعالجة ثغرتين في WebKit، إذ أن الأولى CVE-2025-43529 تتيح تنفيذ أوامر خبيثة عن بعد نتيجة سوء إدارة الذاكرة، والثانية CVE-2025-14174 تم اكتشافها بالتعاون بين أبل وفريق تحليل التهديدات في جوجل.

على الرغم من الإصلاحات، كشفت مجلة "فوربس" أن نسبة كبيرة من المستخدمين لم يثبتوا التحديث، ما يجعل هواتفهم مكشوفة أمام الهجمات الإلكترونية.

سبب التردد في التحديث

تشير البيانات إلى أن أقل من 60% من مستخدمي آيفون قاموا بالترقية، وقد لا تتجاوز النسبة 50% من الأجهزة المؤهلة، ما يعني أن ملايين الهواتف تعمل بإصدارات قديمة مثل iOS 18 دون حماية.

ويعود التردد هذه المرة ليس إلى الكسل أو نقص المساحة، بل رفض بعض المستخدمين واجهة Liquid Glass أو تخوفهم من تفعيل Apple Intelligence تلقائيًا، بينما تؤكد أبل أن تشغيل الذكاء الاصطناعي يحتاج موافقة صريحة من المستخدم وفقًا لسياسات الخصوصية.

التحكم بالميزات الجديدة

يمكن للمستخدمين تثبيت iOS 26 مع تعطيل Apple Intelligence يدويًا عبر الإعدادات > Apple Intelligence وSiri، وإيقاف زر التفعيل الرئيسي.

كما يمكن تعديل واجهة Liquid Glass لتقليل تأثيراتها البصرية من خلال إعدادات تسهيلات الاستخدام مثل Reduce Transparency وReduce Motion، واستبدال مظهر الساعة في شاشة القفل من "Glass" إلى "Solid"، وضبط درجة شفافية الواجهة من إعدادات العرض.

تجاهل تحديث iOS 26

رغم أن العودة الكاملة إلى مظهر iOS 18 لم تعد ممكنة بعد التحديث، يؤكد الخبراء أن عدم تثبيت التحديث يترك الهاتف عرضة لهجمات محتملة، خاصة مع تصاعد هجمات التجسس على الأجهزة غير المحدثة.

وأكد التقرير أن رفض الذكاء الاصطناعي أو عدم الإعجاب بالتصميم الجديد لا يبرر المخاطرة بأمن الهاتف، فالتحديث إلى iOS 26 أصبح خطوة ضرورية لحماية بيانات المستخدمين والحفاظ على أداء أجهزتهم من تهديدات متزايدة.