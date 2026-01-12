محمد منير يتعرض لأزمة صحية ويعلن تأجيل حفله في دبي

كتب- هاني صابر:

أعلن الكينج محمد منير، عن تعرضه لأزمة صحية طارئة وتأجيل حفله الغنائي في دبي الذي كان مقررا له يوم 17 يناير.

وكتب منير، عبر حسابه على فيسبوك: "الى جمهوري الحبيب، تم تأجيل حفل كوكاكولا أرينا بدبي المقرر اقامته يوم 17 يناير 2026، لظروف طارئة خارجة عن إرادتي (نزلة شعبية)، وسيتم الاعلان عن الموعد الجديد للحفل قريبا".

على جانب آخر، يستعد منير لطرح خامس أغانيه نع روتانا، ويتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسن، والموزع الموسيقي أسامة الهندي.

وطرح محمد منير، 4 أغاني من ألبومه، وهي "أنا الذي"، "بين البينين"، "ملامحنا"، "الذوق العالي"، إلى جانب مشاركته مع ويجز في أغنية "كلام فرسان".