علامات تدل أن جسمك يعاني من نقص المغنيسيوم

كتبت- شيماء مرسي

يعد نقص المغنيسيوم حالة مرتبطة بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك السكري والاضطرابات الهضمية التي تؤثر على امتصاصه، وهشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم وبعض مشاكل الصحة النفسية.

وغالبا ما يتأخر تشخيص هذا النقص لأن الأعراض لا تظهر إلا بعد انخفاض مستوياته بشكل حاد في الجسم، وفقا لموقع "هيلث لاين".

كما أن نقص المغنيسيوم يصيب ما بين 2.5% و15% من الناس، وتزداد النسبة لدى فئات معينة من السكان، ومنهم من لديهم اضطراب تعاطي الكحول.

وتعد مشكلات الصحة النفسية من الأعراض المحتملة لنقص المغنيسيوم.

وأشارت مراجعة بحثية حديثة إلى وجود علاقة بين مكملات المغنيسيوم وتحسّن الاكتئاب.

وقد يسهم نقص هذا المعدن أيضاً في اضطرابات مزاجية أخرى، مثل القلق، والأرق.

أعراض جسدية

وتعتبر تشنجات العضلات من أهم الأعراض الجسدية التي تشير إلى نقص المغنيسيوم، إلى جانب الأرق وانخفاض الحالة المزاجية.

ويساهم نقص المغنيسيوم في إضعاف صحة العظام لأنه يخفّض مستويات الكالسيوم في الدم، وهو اللبنة الأساسية للعظام.

ويُعد التعب العام، وضعف العضلات من أعراض نقص المغنيسيوم التي تستوجب مراجعة الطبيب، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم، والذي يهدد صحة القلب.

أسباب نقص المغنيسيوم

انخفاض تناول المغنيسيوم بانتظام أو فقدانه بشكل مفرط.

اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة أو المكررة.

مرض السكري.

اضطراب تعاطي الكحول المزمن.

بعض الأدوية.

طرق زيادة المغنيسيوم

الحبوب الكاملة.

الفاصوليا والبقول.

الخضراوات الورقية الخضراء.

الشوكولا الداكنة.

الأفوكادو.

الموز.

الكمون.

وإذا كنت تعاني من حالة صحية تُسبب فقدان جسمك للمغنيسيوم، مثل السكري، فمن المهم تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم أو تناول المكملات الغذائية.

وينصح باستشارة الطبيب قبل تجربة مكملات المغنيسيوم لتجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، أو التفاعلات الدوائية المحتملة.

