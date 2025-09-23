نقص فيتامين أ.. 5 علامات تحذيرية لا تتجاهلها

فيتامين أ من العناصر الأساسية لصحة العين والبشرة والجهاز المناعي، لكن نقصه يسبب مجموعة من الأعراض المزعجة والخطيرة إذا لم يُعالج في الوقت المناسب.

فيما يلي، أبرز العلامات التي تشير إلى انخفاض مستوياته في الجسم، وفقا لموقع "health".

جفاف العين

يؤدي انخفاض مستوياته إلى ضعف إنتاج الدموع، إهمال الحالة يفاقمها ليصل إلى جفاف القرنية، ويتطور في الحالات الشديدة إلى فقدان البصر.

العمى الليلي

يؤدي النقص الحاد في فيتامين أ إلى ضعف الرؤية في الظلام أو ما يُعرف بالعمى الليلي، خاصة لدى من يعانون من إعتام عدسة العين.

جفاف الجلد ومشكلات البشرة

لا تقتصر أعراض نقص هذا الفيتامين على العين فقط، بل تشمل البشرة أيضا، ظهور التهابات، احمرار، حكة، أو حتى الأكزيما نتيجة ضعف تجدد خلايا الجلد.

حب الشباب والبثور

ظهور مفاجئ لحب الشباب يكون مؤشرا على نقص هذا الفيتامين، الذي يُعرف بدوره في دعم صحة الجلد.

التهابات متكررة

العدوى المتكررة في الصدر أو الحلق ترتبط أيضا بانخفاض مستويات هذا الفيتامين، نظرا لدوره الحيوي في تقوية المناعة ودعم وظائف الجهاز التنفسي.

