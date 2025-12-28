كشف الدكتور فلاديمير زايتسيف أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة الروسي أن بحة الصوت أو فقدانه لا تحدث دائما بسبب نزلة برد، بل تكون نتيجة اضطرابات وظيفية في الجهاز الصوتي.

وينتج الصوت عندما يمر الهواء عبر الحبال الصوتية المغلقة، حيث تحدد درجة توتر الحبال وقوة الزفير مستوى الصوت ونبرته.

وعندما لا تغلق الحبال الصوتية بشكل كامل أو يحدث انفصال بينها، يقل وضوح الصوت أو قد يتوقف كليا، وفقا لـ "pravda".

ويحدث إنتاج الصوت البشري أثناء الزفير، عندما يمر تيار الهواء عبر الحبال الصوتية المغلقة، مولّدا إشارة صوتية.

عندما تفشل الحبال الصوتية في الانغلاق، أو يكون أحدها مفتوحا، يحدث فقدان الصوت، أما إذا حدث انغلاق جزئي، فتظهر بحة الصوت.

ويمكن أن يؤدي التوتر أو القلق الشديد إلى فقدان الصوت مؤقتا، إذ تستمر عملية التنفس بينما يختفي الصوت لفترة قصيرة.

ولتفادي ذلك، يُنصح بشرب الماء بانتظام والحفاظ على رطوبة الحلق أثناء الحديث أمام الجمهور.

والجهاز الصوتي يحافظ على التنفس أولًا في المواقف الخطرة، مما قد يضعف إنتاج الصوت. وعند التوتر، ينشأ خلل انعكاسي في انغلاق الحبال الصوتية.

ولهذا السبب، يحرص المتحدثون على شرب رشفات صغيرة من الماء بشكل مستمر للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية وتجنب فقدان الصوت أو بحتة الحنجرة.

كما أن تكرر فقدان الصوت أو بحة الصوت يستدعي استشارة أخصائي، إذ قد يكون ناجما عن اضطرابات عصبية، أو ضعف عضلي مثل الوهن العضلي، أو بحة صوت وظيفية.

وفي بعض الحالات، يلزم الاستعانة بأخصائي علاج النطق لإعادة الصوت من خلال تمارين صوتية خاصة.

ويحتاج المصابون بضعف في عضلات الحبال الصوتية إلى تدريبات خاصة لتقوية الصوت ومنع ضعفه حتى مع المجهود البسيط.

فقدان الصوت غير المبرر يستدعي التشخيص المبكر لأنه قد يدل على أمراض خطيرة، بما فيها السرطان، بينما يؤدي التدخين تدريجيًا إلى ضعف الصوت وبحة مزمنة، وقد ينتهي بفقدان الصوت، خصوصا عند الأشخاص المعرضين لمشكلات صوتية.

