لماذا لا يسبب سرطان البروستاتا في البداية أعراض؟ ما السر؟

سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعا، ويوجد عوامل معينة قد تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض مثل: العمر والتاريخ العائلي ولون البشرة.

ويؤثر سرطان البروستاتا على غدة البروستاتا التي توجد لدى الرجال فقط، وهي جزء من الجهاز التناسلي الذكري مسؤولة عن إنتاج السائل المنوي الذي ينتج الحيوانات المنوية ويحملها.

لماذا لا يسبب سرطان البروستاتا في البداية أعراض؟

عادة لا يسبب سرطان البروستاتا في مرحلته المبكرة أي أعراض بسبب الطريقة التي ينمو بها السرطان، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ومن الشائع أن تبدأ معظم سرطانات البروستاتا من الجزء الخارجي لغدة البروستاتا وتشق طريقها إلى الداخل.

وبما أن مجرى البول الذي يحمل البول يمر مباشرة عبر منتصف غدة البروستاتا، فإن الأعراض البولية المرتبطة عادة بسرطان البروستاتا، مثل زيادة الذهاب إلى المرحاض وضعف التدفق لن تصبح ملحوظة إلا إذا نما السرطان بما يكفي للضغط عليه.

وإذا بدأ السرطان في الانتشار خارج البروستاتا أو إلى أجزاء أخرى فإنه غالبا ما يمكن أن يسبب أعراض أخرى مثل:

آلام الظهر أو الفخذ أو الحوض.

مشكلات الانتصاب.

دم في البول أو السائل المنوي

فقدان الوزن غير المبرر.

اختبار سرطان البروستاتا

غالبا ما لا يسبب سرطان البروستاتا أي أعراض في مراحله المبكرة، ولذلك تساعد بعض الفحوصات في اكتشافه قبل أن يتفاقم.

ومن أكثر الفحوصات شيوعا وبساطة فحص الدم الذي يقيس بروتين يسمى مستضد البروستاتا النوعي (PSA).

وتنتج غدة البروستاتا مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، وهو يساعد على حركة الحيوانات المنوية بسهولة أكبر.

ومن الطبيعي أن تدخل كميات صغيرة من مستضد البروستاتا النوعي إلى مجرى الدم، وقد ترتفع هذه المستويات بشكل طبيعي مع التقدم في السن، ومع ذلك، قد يكون ارتفاع مستوى مستضد البروستاتا النوعي أيضا علامة على وجود مشكلة في البروستاتا، بما في ذلك سرطان البروستاتا.

وبالنسبة لمعظم الرجال، يعتبر مستوى PSA الذي يقل عن 3 نانوجرام/مليلتر طبيعيا.

ويمكن أن يساعد اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA) في الكشف عن العلامات المبكرة لسرطان البروستاتا، ولكن ارتفاع النتيجة لا يعني بالضرورة وجود السرطان.

ويمكن أن ترتفع مستويات مستضد البروستاتا النوعي أيضا بسبب حالات أخرى، مثل تضخم البروستاتا أو التهابها وممارسة الرياضة أو الجنس أو الفحص البدني، يمكن أن ترفع مستويات مستضد البروستاتا النوعي مؤقتا.

كيفية إجراء اختبار PSA؟

اختبار PSA هو اختبار دم بسيط وغير جراحي يمكن إجراؤه في المنزل أو في المستشفى.

وقد تؤثر بعض الأنشطة أو الإجراءات الطبية أو الأدوية على دقة فحص الدم لمستضد البروستاتا النوعي (PSA)، ولضمان نتائج موثوقة، من المهم تأجيل الفحص في حال وجود أي من الحالات التالية:

التمارين الرياضية القوية: قد يؤثر النشاط البدني المكثف خلال 48 ساعة قبل الاختبار على مستويات PSA.

النشاط الجنسي: قد يؤثر ممارسة العلاقة الحميمة خلال 48 ساعة من الاختبار على النتائج ورفع مستويات المستضد البروستاتي النوعي لمدة تصل إلى أسبوع.

الأدوية: يمكن للأدوية مثل فيناسترايد (بروسكار) أو دوتاستيرايد (أفودارت)، المستخدمة لعلاج تضخم البروستاتا أو تساقط الشعر أن تخفض مستويات PSA وقد تؤدي إلى نتائج اختبار مضللة.

نصائح للوقاية من سرطان البروستاتا

-تناول نظام غذائي صحي.

-الابتعاد عن التدخين وشرب الكحول.

-ممارسة الرياضة بانتظام.

-التحكم في الوزن.

-إجراء فحوصات منتظمة.

