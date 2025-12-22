إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 22-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:54 ص 22/12/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 22-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بالتعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بالتعاملات المسائية الأحد 21-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا.


"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 22-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6600 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5775 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4950 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3850 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2750 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 205283 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 46200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 4338 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

