11 صورة لاحتفال باسم مرسي بعيد ميلاد زوجته

القاهرة - مصراوي

نشر باسم مرسي، لاعب نادي المجد الليبي الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته.

باسم مرسي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وظهر باسم في الصور برفقة زوجته، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين، الذين كثرة إعجاباتهم وتعليقاتهم على المنشور.

وعلق باسم مرسي على الصور بتعليق رومانسي قائلا: "كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي"، وذلك احتفالا بعيد ميلاد زوجته.

ويمتلك باسم مرسي مسيرة كروية حافلة في الدوري المصري، إذ لعب لعدة أندية، من بينها الزمالك، مصر للمقاصة، سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي، الإنتاج الحربي، البنك الأهلي، وبتروجيت، وكانت آخر محطاته في الدوري المصري مع نادي طلائع الجيش، قبل أن ينتقل في عام 2025 إلى صفوف نادي المجد الليبي.