مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

11 صورة لاحتفال باسم مرسي بعيد ميلاد زوجته

كتب : مصراوي

04:31 ص 22/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زوجة باسم مرسي
  • عرض 11 صورة
    زوجة باسم مرسي
  • عرض 11 صورة
    زوجة باسم مرسي
  • عرض 11 صورة
    زوجة باسم مرسي
  • عرض 11 صورة
    زوجة باسم مرسي
  • عرض 11 صورة
    زوجة باسم مرسي
  • عرض 11 صورة
    زوجة باسم مرسي
  • عرض 11 صورة
    زوجة باسم مرسي
  • عرض 11 صورة
    زوجة باسم مرسي
  • عرض 11 صورة
    زوجة باسم مرسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي

نشر باسم مرسي، لاعب نادي المجد الليبي الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته.

باسم مرسي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وظهر باسم في الصور برفقة زوجته، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين، الذين كثرة إعجاباتهم وتعليقاتهم على المنشور.

وعلق باسم مرسي على الصور بتعليق رومانسي قائلا: "كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي"، وذلك احتفالا بعيد ميلاد زوجته.

ويمتلك باسم مرسي مسيرة كروية حافلة في الدوري المصري، إذ لعب لعدة أندية، من بينها الزمالك، مصر للمقاصة، سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي، الإنتاج الحربي، البنك الأهلي، وبتروجيت، وكانت آخر محطاته في الدوري المصري مع نادي طلائع الجيش، قبل أن ينتقل في عام 2025 إلى صفوف نادي المجد الليبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة باسم مرسي باسم مرسي عيد ميلاد زوجة باسم مرسي أين يلعب باسم مرسي الآن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات