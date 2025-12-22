دراسة: منتجات ألبان كاملة الدسم قد تقلل خطر الإصابة بالخرف

توصل باحثون إلى نتائج مفاجئة تشير إلى أن تناول كميات معتدلة من الجبن والكريمة كاملي الدسم قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

وأظهرت دراسة استمرت 25 عامًا أن الأشخاص الذين تناولوا يوميًا ما لا يقل عن 50 جرامًا من الجبن كامل الدسم، و20 جرامًا من الكريمة كاملة الدسم، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بغيرهم.

وبحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل، اعتمدت الدراسة على تحليل سجلات غذائية ومقابلات شملت أكثر من 27 ألف مشارك في السويد.

وقالت الدكتورة إميلي سونستيدت، طبيبة الأعصاب في جامعة لوند، إن الجدل الطويل حول الدهون الغذائية أدى في كثير من الأحيان إلى تصنيف الجبن كغذاء غير صحي، إلا أن نتائج الدراسة الحالية تشير إلى أن بعض منتجات الألبان الغنية بالدهون قد يكون لها دور إيجابي في حماية صحة الدماغ.

وأوضح الباحثون أن الأجبان الغنية بالدهون، مثل الشيدر والبري والجودا، تحتوي على أكثر من 20% دهون، بينما تصل نسبة الدهون في بعض أنواع الكريمة، مثل كريمة الخفق والكريمة المزدوجة، إلى ما بين 30% و40%.

وفي المقابل، لم تُظهر منتجات الألبان قليلة الدسم، ولا الزبدة أو الحليب أو الكفير أو الكريمة منخفضة الدسم، أي ارتباط بانخفاض خطر الخرف.

كما لاحظت الدراسة تراجع خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الجبن كامل الدسم، لكن هذا التأثير اقتصر على من لا يحملون المتغير الجيني APOE e4 المرتبط بزيادة خطر المرض.

وأكد الباحثون أن فوائد منتجات الألبان على صحة الدماغ تختلف من منتج لآخر، محذرين في الوقت نفسه من تعويض هذه الأطعمة بأخرى غنية بالدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء الدسمة، التي ارتبطت بارتفاع معدلات الإصابة بالخرف.