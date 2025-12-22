ريهام عبدالغفور في العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة" بصحبة أطفال من ذوي

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

كارولين عزمي

خطفت الفنانة الشابة كارولين عزمي الأنظار خلال حضورها حفل توزيع جوائز "وشوشة"، وظهرت كارولين بإطلالة محتشمة وأنيقة، مرتدية فستان بني طويل، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا جديدة لها بجوار شجرة الكريسماس، احتفالًا برأس السنة الميلادية، وذلك على هامش حضورها المؤتمر الدولي للتميز الريادي، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

بسمة بوسيل

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، وثقت خلالها زيارتها إلى محافظة الأقصر، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

أسما شريف منير

شاركت الفنانة أسما شريف منير جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة من أحدث ظهور له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "العودة إلى مصر".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة تجمعها بكلًا من السيناريست عمرو ياسين والفنان محمود حافظ والنجم محمد لطفي، وظهروا من كواليس مسلسل "وننسى اللي كان"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

نورهان شعيب

ظهرت الفنانة نورهان شعيب بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ياسمين الخطيب

ظهرت ياسمين الخطيب بملامح هادئة وبفستان أحمر أنيق، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" ولاقت إعجاب جمهورها ومحبيها.