مدرب مالي لمصراوي: مواجهة زامبيا في ضربة البداية بأمم أفريقيا صعبة

تحدث توم سينتفيت مدرب منتخب مالي، عن ضربة البداية لمنتخبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم أمام منتخب زامبيا.

وقال سينتفيت في تصريحات خاصة لمصراوي: "المباراة الأولى دائمًا الأصعب، ومواجهتنا أمام زامبيا ستكون قوية جدًا".

وأضاف: "نحتاج إلى بداية جيدة، ثم مواجهة المغرب وجزر القمر، مواجهة المغرب ستكون حافزًا كبيرًا للاعبين، لكن يجب الحفاظ على نفس التركيز في كل المباريات".

وتابع: "لدينا فريق جيد وأثق فيه، خضنا 12 مباراة رسمية فزنا في 8، تعادلنا في 3 وخسرنا واحدة فقط أمام غانا، سجلنا 22 هدفًا واستقبلنا 3".

واختتم: "مالي تملك جودة كبيرة، لكن منذ 2013 لم نتجاوز نصف النهائي، والآن نحتاج إلى التركيز والتدرج مباراة بمباراة".

ويلاقي منتخب مالي نظيره منتخب زامبيا اليوم الإثنين، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس أمم افريقيا.

