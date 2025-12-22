خبراء يحذرون: النيكوتين خطر على القلب بجميع أشكاله

حذر مختصون في أمراض القلب والأوعية الدموية من أن النيكوتين يشكل خطرًا مباشرًا على صحة القلب، مؤكدين أن تأثيراته الضارة لا تختلف باختلاف وسيلة استهلاكه، وأن جميع المنتجات التي تحتوي عليه تحمل مخاطر صحية مؤكدة.

وجاء ذلك في تقرير علمي نشر في المجلة الأوروبية لأمراض القلب، جمع نتائج الدراسات المتاحة حول تأثير النيكوتين على الجهاز القلبي الوعائي، ويُعد الأول من نوعه الذي يتناول أضرار مختلف منتجات النيكوتين، بما فيها السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن وأكياس النيكوتين، وليس السجائر التقليدية فقط، بحسب ميديكال إكسبريس.

وأشار التقرير إلى الارتفاع الملحوظ في استخدام هذه المنتجات بين المراهقين والشباب، لافتا إلى أن قرابة ثلاثة أرباع مستخدمي السجائر الإلكترونية من هذه الفئة لم يسبق لهم التدخين، ما يثير القلق من تحولها إلى بوابة جديدة للإدمان على النيكوتين.

وأوضح الباحثون أن هذا الانتشار يعود إلى النكهات الجاذبة، والحملات التسويقية المكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ضعف الأطر التنظيمية التي سمحت بتوسع استخدام هذه المنتجات دون رقابة كافية.

وأكد خبراء القلب المشاركون في التقرير أن النيكوتين مادة شديدة السمية للقلب والأوعية الدموية، إذ يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وإلحاق الضرر بجدران الأوعية، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بغضّ النظر عن كونه مستهلكًا عبر التدخين التقليدي أو البدائل الحديثة.

كما شدد التقرير على أن التعرض غير المباشر لدخان السجائر، وكذلك لانبعاثات السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن، يسبب أضرارًا ملموسة للأوعية الدموية، مؤكدًا عدم وجود أي طريقة آمنة لاستخدام النيكوتين.

ورغم وضوح الأدلة الحالية، أشار الباحثون إلى أن التأثيرات طويلة الأمد لمنتجات النيكوتين الحديثة ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث، خاصة في ظل انتشار الاستخدام المتزامن لأكثر من منتج، ما يصعّب تقييم الأضرار بدقة.

كما رفض التقرير الادعاءات التي تروّج للسجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين كوسائل فعّالة للإقلاع عن التدخين، معتبرًا أنها غالبًا ما تؤدي إلى بدء التدخين أو استمرار استخدام السجائر التقليدية إلى جانبها.

ودعا معدو التقرير إلى تحرك عاجل يشمل سياسات صارمة للحد من انتشار النيكوتين، من بينها حظر النكهات، وفرض ضرائب أعلى، واعتماد التغليف الموحد، وتشديد القيود على الإعلان والبيع، إضافة إلى إدماج الوقاية من النيكوتين ضمن برامج حماية صحة القلب.