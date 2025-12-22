مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

بينهم مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

03:55 ص 22/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (20) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 25 صورة
    تدريبات منتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    تريزيجيه من مران منتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    زيزو من مران منتخب مصر (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر 1
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح من مران منتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (19) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (17) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأوروبية، ومواجهة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الاثنين

مالي ضد زامبيا - 4:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

جنوب أفريقيا ضد أنجولا - 7:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

مصر ضد زيمبابوي - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الاثنين

المصري ضد دكرنس - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 1

بيراميدز ضد مسار - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي اليوم الاثنين

نابولي ضد بولونيا - 9:00 مساء - ثمانية 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

فولهام ضد نوتنجهام فورست - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الاثنين

أتلتيك بلباو ضد إسبانيول - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين

الشارقة ضد الهلال - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

تراكتورسازي ضد الدحيل - 6:00 مساء - بي إن سبورت 1

الشرطة ضد الأهلي - 8:15 مساء - بي إن سبورت 5

الغرافة ضد الوحدة - 8:15 مساء - بي إن سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر اليوم كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات