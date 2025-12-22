"القومي للمسرح" يحتفي بذكرى ميلاد "صلاح جاهين" في المسرح القومي

كتب- محمد شاكر:

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، احتفالية فنية كبرى لإحياء ذكري ميلاد المبدع الراحل (صلاح جاهين).

تشهد الاحتفالية تقديم عرض الحكي والغناء "جاهين.. ضحكة مصر"، وذلك في السابعة مساء الأربعاء القادم الموافق ٢٤ ديسمبر على خشبة المسرح القومي بوسط القاهرة.

تُقام الاحتفالية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبدعم من المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، وبالتعاون مع البيت الفني للمسرح.

وقال المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية أن برنامج الاحتفال يشهد تقديم عرضًا فنيًا يجمع بين الحكي والغناء، كتابة محمد مخيمر وإخراج محمد مرسي، ويشارك فيه بالحكي و الأداء الفنانين: هبة سامي، خالد محروس، محمود الزيات، مصطفى عبد الفتاح، إضافة إلي فقرات غنائية يقدمها الفنانون أنغام مصطفى، أحمد محسن، وهند عمر، بمصاحبة الفرقة الغنائية الموسيقية التابعة للمركز، بإشراف الدكتورة رانيا عمر ، وقيادة المايسترو د. أحمد ماهر، وحضور الاحتفالية مفتوح مجانا للجمهور، وتكون الأولوية لأعضاء نادي الفنون التابع للمركز.

ويأتي هذا الحدث في سياق جهود المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لإحياء ذكرى أعلام الفن المصري، وتسليط الضوء على إسهاماتهم البارزة في إثراء الحياة الثقافية والفنية.

يُذكر أن صلاح جاهين (1930 – 1986) يُعد أحد أبرز رموز الإبداع في مصر، حيث تنوع عطاؤه بين الشعر، والكاريكاتير، وكتابة السيناريو، والمسرح، والترجمة. من أشهر أعماله: "الرباعيات"، "الليلة الكبيرة"، "على اسم مصر"، إلى جانب مساهماته في أفلام ومسرحيات خالدة، وترجماته لأعمال عالمية مثل "الإنسان الطيب" و"دائرة الطباشير القوقازية".