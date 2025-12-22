يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب زيمبابوي اليوم الإثنين 22 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في البطولة، بكأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة نظيره زيمبابوي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويطمح كافة نجوم المنتخب الوطني، في حصد اللقب القاري الأول لهم رفقة الفراعنة، حيث لم يتمكن أي من لاعبي منتخب مصر المشاركين في البطولة، من حصد لقب البطولة من قبل.

وتشاهد كافة جماهير الكرة المصرية لاعبي المنتخب الوطني، بعدما باتوا نجوما داخل المستطيل الأخضر، إلا أن الكثير من الجماهير لا يعرفون أن أغلب هؤلاء اللاعبين نساؤا في أحياء بسيطة وهو ما يظهر من خلال صور طفولتهم.

ونستعرض صورا لأبرز نجوم منتخب مصر المشاركين مع الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2025، خلال طفولتهم ومن بينهم: "محمد صلاح، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه".

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

والجدير بالذكر، أن النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

أقرأ أيضًا:

النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

رسميا.. تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة