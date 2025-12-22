مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

"بينهم صلاح وتريزيجيه".. 20 صورة لنجوم منتخب مصر في طفولتهم

كتب - يوسف محمد:

05:08 ص 22/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (1) (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 20 صورة
    تريزيجيه (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (3)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (4)
  • عرض 20 صورة
    زيزو
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 20 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد الشناوي (1)
  • عرض 20 صورة
    أحمد الشناوي
  • عرض 20 صورة
    محمد الشناوي (2)
  • عرض 20 صورة
    زيزو (3)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (1)

يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب زيمبابوي اليوم الإثنين 22 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في البطولة، بكأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة نظيره زيمبابوي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويطمح كافة نجوم المنتخب الوطني، في حصد اللقب القاري الأول لهم رفقة الفراعنة، حيث لم يتمكن أي من لاعبي منتخب مصر المشاركين في البطولة، من حصد لقب البطولة من قبل.

وتشاهد كافة جماهير الكرة المصرية لاعبي المنتخب الوطني، بعدما باتوا نجوما داخل المستطيل الأخضر، إلا أن الكثير من الجماهير لا يعرفون أن أغلب هؤلاء اللاعبين نساؤا في أحياء بسيطة وهو ما يظهر من خلال صور طفولتهم.

ونستعرض صورا لأبرز نجوم منتخب مصر المشاركين مع الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2025، خلال طفولتهم ومن بينهم: "محمد صلاح، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه".

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

والجدير بالذكر، أن النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

رسميا.. تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مصر وزيمبابوي

أخبار كأس الأمم الأفريقية

